Samsung lance la mémoire RAM LPDDR5X la plus rapide du marché pour les smartphones de 2023

Samsung vient de lancer la mémoire RAM LPDDR5X la plus rapide du secteur, avec des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 8,5 Gbps. Elle devrait arriver sur de nombreux smartphones dès la fin de l’année.

Environ 4 ans après avoir présenté la première solution LPDDR5 de 8 Go du secteur, Samsung revient avec une nouvelle RAM LPDDR5X encore plus rapide. Le géant coréen avait déjà lancé sa RAM LPDDR5X il y a maintenant près d’un an, qui promettait des transferts plus rapides que jamais avec une consommation d’énergie réduite de 20 %. Cette dernière a déjà été utilisée dans le Realme GT 2 Master Explorer.

Cette fois, Samsung a tout misé sur la vitesse pour cette nouvelle itération. La nouvelle puce LPDDR5X de Samsung, la plus rapide du secteur, a été cadencée à 8,5 Gbps et a reçu sa validation pour être utilisée sur les plateformes mobiles Qualcomm Snapdragon. Elles pourraient donc arriver sur les premiers smartphones dès la fin de l’année, comme les prochains Xiaomi 13 et 13 Pro, prévus pour fin novembre.

La RAM LPDDR5X devient plus rapide que jamais

Après avoir atteint des débits de pointe de 7,5 Gb/s au début de l’année, Samsung a donc enfin trouvé la formule pour pousser le débit de sa RAM LPDDR5X à 8,5 Gb/s. Elle propose donc une bande passante 1,3 fois plus rapide que la LPDDR5 qu'elle remplace.

Les ordinateurs portables haute performance peuvent utiliser cette technologie, car ces puces RAM LPDDR5X de 16 Go peuvent être configurées pour offrir jusqu'à 64 Go de mémoire. Lorsqu'Apple présentera de nouveaux modèles de MacBook Pro l’année prochaine, on peut donc s’attendre à ce que les ordinateurs utilisent cette nouvelle génération. Cependant, on ne sait pas si les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces qui arriveront à la fin de l’année pourront ou non déjà en profiter.

Daniel Lee, vice-président exécutif de l'équipe de planification des produits de mémoire de Samsung, a déclaré que la validation avec Qualcomm va permettre d'accélérer de plus d'un an la mise sur le marché de l'interface de mémoire haute vitesse. On devrait donc retrouver cette nouvelle mémoire assez rapidement sur les prochains smartphones haut de gamme.

Samsung et Qualcomm ont récemment signé un contrat stipulant que tous les futurs smartphones et tablettes Galaxy devaient utiliser des puces Snapdragon, on peut donc s’attendre à ce que les prochains Galaxy S23 de l’entreprise soient également propulsés par cette nouvelle génération. D’ailleurs, un premier benchmark des smartphones vient d’apparaitre plus tôt ce matin.