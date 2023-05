Snapdragon 8 Gen 4 : la puce du Galaxy S25 pourrait bien mettre l’iPhone dans le vent

Apple domine le marché des SoC depuis plusieurs années maintenant, mais Qualcomm n’a pas dit son dernier mot. En 2024, grâce au Snapdragon 8 Gen 4, le fabricant pourrait bien changer la donne.

Si le prochain Snapdragon 8 Gen 3 promet quelques améliorations intéressantes par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 actuel, c’est surtout le Snapdragon 8 Gen 4 qui est très attendu au tournant. En effet, la puce de l’année prochaine devra toujours se contenter d’une gravure en 4 nm, tandis que celle de 2024 passera enfin au processus 3nm avancé de TSMC ou N3E.

Cette gravure plus fine permettra non seulement au processeur d’être beaucoup plus performant, mais surtout beaucoup plus efficace énergétiquement. L’autonomie des smartphones Android promet donc d’être plus impressionnante que jamais, alors que le Snapdragon 8 Gen 2 a déjà placé la barre très haute. Cependant, cette nouvelle gravure ne serait pas ici le changement le plus important que prévoit Qualcomm.

Le Snapdragon 8 Gen 4 va avoir droit à de nouveaux cœurs

Le Snapdragon 8 Gen 4 serait le premier chipset de Qualcomm à passer aux cœurs Oryon personnalisés de l'entreprise, ce qui a été rendu possible grâce à l'acquisition antérieure de l’entreprise Nuvia. Pour rappel, celle-ci est composée de plusieurs des meilleurs ingénieurs du marché, et beaucoup d’entre eux sont d’anciens employés d’Apple ayant contribué au succès des puces A des iPhone. Qualcomm promet donc déjà de rivaliser avec Apple grâce à l’abandon des cœurs d’ARM.

Mais ce n’est pas tout, d'autres améliorations sont également attendues. Le chipset devrait prendre en charge la mémoire vive LPDDR6 à partir de l'année prochaine, et Samsung devrait comme souvent être le premier à présenter la technologie. Le passage à la LPDDR6 permettra d'augmenter la bande passante de la mémoire, ce qui se traduira par des smartphones toujours plus performants.

La bande passante mémoire plus élevée offerte par la norme LPDDR6 devrait profiter à ces cœurs personnalisés, mais les spécifications exactes de cette technologie ne sont pas encore connues. Ce qui est sûr, c’est que Qualcomm va placer la barre très haut avec ses cœurs personnalisés signés Nuvia. Le Snapdragon 8 Gen 4 pourrait donc bien être la première puce à faire de l’ombre aux iPhone. Nous vous tiendrons évidemment au courant lorsque nous en saurons davantage.