Kobo lance ses premières liseuses avec des écrans e-ink couleur, adieu le noir et blanc

Bonne nouvelle pour les lecteurs qui veulent se passer du format papier, puisque Kobo vient d’annoncer ses premières tablettes qui abandonnent le traditionnel écran noir et blanc ou une dalle colorée.

Rakuten Kobo a dévoilé ses premiers appareils dotés de la dernière technologie d'affichage couleur E Ink sur papier électronique : les Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour. Ces deux nouveaux modèles visent à améliorer l'expérience de lecture tout en conservant les avantages des écrans E Ink en termes de netteté et de faible consommation d'énergie. Elles arrivent donc quelques mois seulement après la sortie du premier écran e-ink couleur.

Kobo intègre l'écran couleur Kaleido d'E Ink dans ces derniers e-readers. Kaleido élargit la palette de couleurs pour inclure une gamme de teintes subtiles et de tons pastel par rapport au papier électronique noir et blanc traditionnel. La Libra Colour de 7 pouces et la Clara Colour de 6 pouces peuvent toutes deux passer d'un affichage monochrome haute résolution de 300 ppi à un affichage couleur de 150 ppi.

Kobo annonce de toutes nouvelles liseuses

Pour ses premières offres en couleur, Kobo semble adopter une approche relativement modeste en s'appuyant sur deux de ses modèles existants les plus populaires. La Libra Colour ressemble beaucoup à l'excellente Libra 2, l'une des meilleures alternatives au Kindle sur le marché.

Elle conserve des caractéristiques intéressantes telles que l'étanchéité IPX8, les boutons physiques de rotation des pages, l'éclairage frontal réglable et l'espace de stockage généreux. Elle est désormais compatible avec le Stylus 2 de Kobo pour la prise de notes et le marquage sur le nouveau canevas couleur E Ink. Les seuls inconvénients potentiels sont le prix de 229,99 euros (contre 199,99 euros pour la Libra 2) et le fait que le stylet (69,99 euros) doit être acheté séparément.

La Clara Colour, plus petite, est presque identique à la Clara 2E de Kobo, à l'exception de l'écran couleur. Mais elle dispose également d'une capacité de stockage doublée (16 Go) et d'un processeur plus rapide qui lui permet d'actualiser les pages en couleur. Ces améliorations, ainsi que le prix de 159,99 euros, représentent une prime raisonnable de 10 euros par rapport à la Clara 2E.

Kobo commercialise également un modèle de Clara en noir et blanc baptisé Clara BW, qui bénéficie des mêmes améliorations en termes de stockage et de processeur pour 139,99 euros. Les trois nouveaux modèles de Kobo sont disponibles en précommande dès maintenant, avant une sortie prévue le 30 avril.