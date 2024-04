Samsung lance la mémoire vive LPDDR5X la plus rapide au monde, elle dépasse les 10 Gbps !

Préparez-vous à des smartphones et des ordinateurs portables plus rapides et plus intelligents. Samsung a dévoilé ses dernières puces DRAM LPDDR5X, qui offrent des vitesses de transfert inégalées pouvant atteindre 10,7 gigabits par seconde (Gbps).

Samsung vient de lever le voile sur une nouvelle génération de mémoire LPDDR5X aux performances brutes impressionnantes. La nouvelle DRAM LPDDR5X augmente la vitesse de pas moins de 25 % par rapport à la norme LPDDR5X précédente de 8,5 Gbps, pour atteindre pas moins de 10,7 Gbps. Cela en fait l’une des mémoires mobiles les plus rapides du marché.

Au-delà du brassage de mégaoctets, Samsung a peaufiné l'architecture de la LPDDR5X pour les charges de travail d'accélération de l'IA. L'apprentissage automatique sur l'appareil devient une partie de plus en plus importante de l'expérience des smartphones et des PC. Le fait de disposer d'une mémoire spécialement conçue pour transférer efficacement les données vers les modèles d'IA pourrait débloquer de nouvelles expériences et capacités.

Lire également – Les PC portables vont connaître un énorme boost en performances grâce à ce nouveau standard de RAM

Les smartphones de 2025 seront bien plus rapides

Les puces sont fabriquées avec la gravure 12 nm de Samsung, ce qui permet des densités plus élevées, jusqu'à 32 Go par boîtier. Avec elles, les ordinateurs de type ultrabook seront capables de se rapprocher encore plus des performances des PC de bureau.

Bien entendu, les spécifications de pointe se traduisent également par une meilleure efficacité énergétique. Samsung affirme que la mémoire LPDDR5X est 30 % plus économe en énergie que la mémoire LPDDR5 précédente.

Bien que Samsung n'ait pas précisé quels appareils seront équipés en premier de ces nouvelles puces, celles-ci devraient arriver sur le marché au cours du second semestre 2024. Les flagships Android haut de gamme qui seront lancés vers la fin de l'année seront probablement parmi les premiers appareils équipés de LPDDR5X. Cependant, on s’attend à un déploiement plus large dès le début de 2025 en Europe.

Les Chromebooks haut de gamme, les ordinateurs portables ultraportables et le matériel d'accélération de l'IA pourraient également utiliser la DRAM pour augmenter leur vitesse. Il faudra également surveiller de près l’arrivée de la mémoire LPDDR6, qui devrait voir le jour dès l’année prochaine.