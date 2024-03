Des SSD de 1200 To arrivent, mais vous ne pourrez pas les acheter

Une entreprise spécialisée dans la fabrication de SSD annonce qu'elle sera bientôt capable de produire des modèles avec 1200 To de stockage. Ils ne seront pas à la portée de toutes les bourses cependant.



La place qu'occupent les fichiers et programmes sur nos ordinateurs ne cesse d'augmenter. Entre, par exemple, des photos ou des vidéos toujours plus lourdes et des jeux demandant des centaines de Go à l'installation, l'espace de stockage du PC peut vite se retrouver saturé. Proposer des disques durs et des SSD capables de suivre le rythme est une nécessité. Plusieurs fabricants s'y attèlent déjà et on parle par exemple d'un disque dur en verre allant jusqu'à 7 To. Plus proche de nous, Samsung a un SSD de 256 To dans les cartons.

La société Pure Storage va encore plus loin. L'an dernier, elle annonçait sortir des SSD de 300 To d'ici 2026. Depuis, elle a visiblement fait des progrès puisqu'elle estime pouvoir dépasser largement cette capacité dans les années à venir grâce à une nouvelle manière de penser la mémoire de stockage.

Shawn Rosemarin, vice-président de la Recherche & Développement chez Pure Storage, explique que la mémoire vive DRAM actuelle limite les SSD du commerce à 30 To. En résumé, il faut 1 Go de DRAM pour 1 To d'espace. Le problème survient à mesure que l'on augmente ces chiffres. Pour “un disque de 75 téraoctets avec 75 Go de DRAM, cela représente à peu près autant de DRAM dans un disque individuel que dans les serveurs d'aujourd'hui“.

Cette entreprise va développer des SSD de 1200 To, leur prix sera prohibitif

De plus, la DRAM est moins fiable que la mémoire flash NAND, plus énergivore et surtout plus chère. La solution de Pure Storage est de se passer de DRAM pour la remplacer par ce que la firme appelle des DFM, pour Direct Flash Module. Ces puces permettent de dépasser les limitations de la DRAM et d'augmenter significativement la capacité des SSD.

Pure Storage compte proposer des SSD de 150 To dès 2025. L'entreprise envisage déjà de monter jusqu'à 1 200 To. N'espérez pas mettre la main dessus pour remplacer celui de votre ordinateur, le prix est d'environ 0,15 $ par Go. Autrement dit, en imaginant que ce tarif n'évolue pas d'ici la sortie, le modèle à 1 200 To coûtera 180 000 dollars.

Source : Blocks and Files