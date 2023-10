Et si Android et Windows offraient une expérience vraiment identique à celle d’Apple ?

À l’occasion du Snapdragon Summit, Qualcomm présente Snapdragon Seamless, une solution standardisée pour améliorer les interactions entre produits différents sous Android et Windows : Smartphones, PC, tablettes, écouteurs ou encore les lunettes de réalité augmentée. Le but est d’apporter une expérience similaire à celle d’Apple, avec Continuity. Et cela sans se soucier de la marque de chaque produit. Une belle promesse.

Qualcomm a annoncé durant son Snapdragon Summit de nombreuses nouveautés matérielles que nous avons évoquées dans nos colonnes. Ce fut une semaine riche dont le fil rouge était à l’évidence l’intelligence artificielle générative dont certains modèles, comme Llama 2 de Meta, fonctionneront demain directement sur un smartphone, sans passer par le cloud. Parmi ces nouveautés, nous en retiendrons surtout deux.

D’abord le Snapdragon X Elite, un SoC ARM pour les PC sous Windows. Le but non avoué de ce composant est d’offrir une alternative crédible aux processeurs qu’Apple implémente dans les Mac mini, MacBook et iPad Pro, que ce soit en termes de puissance ou d’efficacité énergétique. Ensuite le Snapdragon 8 Gen 3 qui va équiper une grande partie des flagships entre fin-2023 jusqu’à mi-2024. Deux d’entre eux ont déjà été annoncés : le Xiaomi 14, présenté hier, et le Honor Magic6.

Outre l’aspect matériel des annonces, Qualcomm a également insisté sur les usages rendus possibles grâce aux interactions entre les appareils connectés. Des photos et des textes qui ne sont plus enfermés dans un PC ou une tablette, mais peuvent transiter entre deux appareils ou plus. Un casque de réalité augmenté, un smartphone et une montre connectée travaillant ensemble pour analyser des données biométriques et optimiser des séances sportives. Des écouteurs qui utilisent simultanément du Bluetooth et du WiFi pour se connecter à un PC et un smartphone en même temps.

Apple propose déjà des produits électroniques qui travaillent ensemble

Cet usage existe déjà, soyons honnêtes. Vous connaissez certainement Continuity, la fonction d’Apple qui permet aux MacBook, aux iPad, aux iPhone, aux AirPods, à l’Apple Watch et à l’Apple TV de fonctionner ensemble et de partager des données. Presse-papier partagé, Recopie d’écran, Namedrop et Airdrop, Appareil de confiance, reprise de service (commencez sur un écran, continuez sur un autre), etc. Voici quelques exemples de ce que propose déjà Apple dans son environnement. Évidemment, aucune autre marque n’est invitée à intégrer Continuity.

Côté PC, l’interopérabilité est moins prononcée, puisque les fabricants de smartphones et de PC n’ont pas la main sur Windows et Android avec autant de profondeur qu’Apple avec macOS et iOS. Et, pour des logiques « commerciales », l’interopérabilité se limite souvent aux appareils d’une même marque. Honor est un bon exemple : la fonction Magic Ring permet à un MagicBook de se connecter à un téléphone Honor. Mais pas à un Galaxy de Samsung.

Snapdragon Seamless veut être le Continuity de Windows et Android

Pour supprimer cette barrière et franchir une nouvelle étape dans l’interopérabilité (pour se rapprocher de Continuity), Qualcomm a présenté Snapdragon Seamless, une solution moitié logicielle et moitié matérielle qui permet à deux appareils de se parler et de collaborer plus efficacement. Le prérequis ? Les deux appareils doivent aujourd’hui intégrer un SoC de Qualcomm compatible « Seamless » (Snapdragon X Elite, Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon AR2 Gen 1 et S7 Pro). Mais sans contrainte sur la marque de chaque appareil.

Outre l’aspect technique, qui ouvre la voie vers des usages très intéressants mêlant connectivité adaptative, réalité augmentée et partage simplifiée des données, Snapdragon Seamless est une très belle idée pour le consommateur : il ne sera plus coincé dans l’environnement d’un seul constructeur. Il pourra combiner du Samsung pour le téléphone, du Google pour la montre, du Lenovo pour l’ordinateur et du Meta pour ses lunettes de réalité augmentée, par exemple. Et cela sans détériorer l’expérience.

Est-ce que Snapdragon Seamless ne serait pas une idée utopique ?

Snapdragon Seamless est une belle idée, mais une idée candide, presque utopique. Pour deux raisons. D’abord parce que les marques ne vont pas forcément jouer le jeu. Certes, elles sont contentes de s’introduire dans l’écosystème des concurrents (quoi de mieux pour Xiaomi que de convaincre un client fidèle de Honor ?). Mais elles sont réticentes à laisser entrer les autres marques dans leur propre expérience utilisateur. Aujourd’hui, sept marques ont signé : Microsoft, Xiaomi, Google, Honor, Lenovo, Oppo et Dell. Remarquez l’absence de Samsung dans cette liste…

Ensuite parce que Snapdragon Seamless sera, même à moyen terme, très certainement limité aux produits équipés de composants de Qualcomm. Le fondeur espère que ses concurrents (Intel, AMD, MediaTek, Unisoc, Samsung Exynos, HiSilicon, etc.) seront séduits par l’idée et le rejoindront. Mais arrivera-t-il à les convaincre d’adopter son système ? Et pourquoi ne serait-ce pas l’inverse, Qualcomm adoptant le système d'un concurrent ? Voilà un véritable casse-tête.