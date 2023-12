Les PC portables vont connaître un énorme boost en performances grâce à ce nouveau standard de RAM

Le standard de RAM SO-DIMM vit certainement ces dernières heures, puisque son successeur est désormais désigné. Il s’agit de CAMM2, une technologie déjà existante chez Dell qui va bientôt se propager chez tous les autres constructeurs.

Quand on pense à améliorer les performances d’un PC, on pense généralement à acheter un nouveau CP ou, si vous êtes un joueur, une nouvelle carte graphique. Mais on oublie trop souvent l’impact de la RAM sur la vitesse de calcul. Pourtant, avec un tout nouveau standard sur le marché à l’horizon, les PC portables du futur seront plus rapides que jamais.

La JEDEC Solid State Technology Association, l’organisme chargé de la normalisation des semi-conducteurs, a en effet annoncé l’arrivée du CAMM2. Ce dernier est donc voué à remplacer le SO-DIMM, normalisé par le JEDEC en 1997. Il est donc grand temps que celui-ci laisse sa place à un nouveau standard plus performant.

Voici CAMM2, la prochaine RAM qui va booster nos PC portables

C’est à Dell que l’on doit l’invention de CAMM, introduit dans son laptop Precision 7670. Or, il s’agissait alors d’une technologie propriétaire, que les constructeurs concurrents ne pouvaient de fait pas utiliser. Jusqu’à l’intervention du JEDEC, qui a donc fait de CAMM2 un standard universel pour tout le marché. Ce n’est donc plus qu’une question de temps avec ce dernier ne remplace totalement le SO-DIMM.

Sur le même sujet — Samsung lance la mémoire RAM LPDDR5X la plus rapide du marché pour les smartphones de 2023

CAMM2 est 57 % plus fin que SO-DIMM, ce qui lui permet d’atteindre des fréquences d’horloge bien plus élevées — plus de 6400 MHz, selon Dell. De plus, la nouvelle norme permet d’utiliser de la RAM LPDDR5(X) non soudée. À noter qu’il existe également une variante pour la RA % DDR5, mais que les deux ne sont pas interchangeables sur la carte-mère.

Enfin, CAMM2 ouvre la voie à une RAM double canal sans modules de mémoire multiples, ce qui va grandement augmenter la bande-passante du CPU et de la carte graphique. Comme pour chaque nouveau standard, il faut s’attendre à des prix assez élevés dans les premiers mois, voire années de sa commercialisation, jusqu’à ce que les prix finissent par revenir à des niveaux plus corrects.

Source : Tom’s Hardware