La manette Xbox Series X chute à 48,99 €, n’attendez pas le Black Friday !

La manette sans fil Xbox Series X est en promotion. Si vous souhaitez vous en équiper au meilleur prix du marché, c'est du coté de la Fnac ou Amazon qu'il faut se rendre. Un bon plan qui tombe à pic, à pratiquement un mois du début du Black Friday.

Vous avez réussi à acheter la Xbox Series X ? Vous cherchez à présent un bon plan pour vous équiper d'une manette supplémentaire à moindre coût ? Vous n'avez pas la patience d'attendre le Black Friday ? Vous êtes tombé au bon endroit ! La Fnac et Amazon la proposent dans ses coloris Carbon Black et Robot White sous la barre des 50 euros, à très précisément 48,99 €. C'est plutôt pas mal, sachant qu'elle est habituellement commercialisée à 59,99 €. Vous réalisez donc une petite économie de 11 euros en l'achetant via ce bon plan.

Pour en revenir à la manette, cette dernière embarque la technologie sans fil Bluetooth. Elle est aussi dotée d'une prise casque de 3,5 mm. Pour les adeptes de la croix multidirectionnelle, cette dernière est également de la partie. Pour une prise en main optimale, ses gâchettes tout comme l'arrière de la manette sont conçues d'un matériel avec surface antidérapante.

On retrouve aussi un bouton de partage dédié. Avec la manette sans fil Xbox Series X, vous pouvez jouer et de basculer rapidement entre vos différents dispositifs tels que les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, mais aussi les ordinateurs tournant sous Windows 10 / 11 et les appareils fonctionnant sous Android.

