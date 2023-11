Le Pixel 8 perd très vite de sa valeur, le classement AnTuTu des smartphones les plus puissants d’octobre 2023 est sorti, c’est le récap !

Le Pixel 8 perd de sa valeur à une vitesse vertigineuse, découvrez le classement AnTuTu des smartphones les plus performants d’octobre 2023, Twitch abandonne la Switch, c’est le récap !

Que s’est-il passé de marquant dans l’actualité Tech de cette fin de semaine ? On a appris de source sûre que le Galaxy S24 Ultra va imiter l’iPhone 15 Pro, encore une fois. Le flagship sud-coréen va se parer de titane plutôt que d’aluminium. L’IA continue de s’imposer dans les usages, mais Microsoft commence à parler de quota d'utilisation. On notera surtout que contrairement aux iPhone, les Pixel de Google perdent rapidement de leur valeur, que la hiérarchie des smartphones Android les plus puissants commence à changer radicalement, et que Twitch quitte Switch.

Le dernier smartphone de Google se revend mal sur le marché de l’occasion

Si pour vous, la valeur de revente d’un smartphone est un critère de choix important au moment de l’achat, lisez cet article dans lequel on vous explique quels smartphones favoriser si vous voulez tirer un bon prix de votre appareil au moment de vous en séparer. L’inverse est aussi vrai : si vous rêviez de vous acheter un Pixel 8, mais que vous le trouviez trop onéreux, c’est peut-être le moment de vous intéresser au marché de l’occasion.

À lire — Le Pixel 8 a déjà perdu 63 % de sa valeur en seulement un mois, vive l’occasion

Le classement AnTuTu du mois d’octobre est bouleversé, le Snapdragon 8 Gen 3 commence à s’imposer

Le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm est ce qu’il se fait de mieux en matière de processeur mobile à l’heure actuelle. Le SoC vient d’être présenté au grand public, et il fait également son apparition dans le classement AnTuTu des smartphones Android les plus puissants du mois d’octobre. Et pour une première, c’est assez tonitruant. Qui entre ? Qui sort ? Lisez notre article pour être au fait des smartphones Android les plus performants du moment.

À lire — AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants d’octobre 2023

La plateforme de streaming des gamers déserte la Switch de Nintendo

Maintenant que la Switch 2, la nouvelle console portable hybride de Nintendo, est annoncée pour l’année prochaine, certains services et éditeurs commencent à abandonner la Switch actuelle. C’est le cas assez emblématique de Twitch, la plateforme de streaming de vidéos préférée des gamers, qui a annoncé sur son site que l’application dédiée ne sera bientôt plus téléchargeable.

À lire — Twitch abandonne la Nintendo Switch, c’est officiel