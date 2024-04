Le Galaxy S20 et Z Fold 2 vont recevoir moins de mises à jour, un pas de plus vers l’obsolescence

À compter du moins prochain, plusieurs smartphones Samsung haut de gamme vont recevoir moins de mises à jour de sécurité. Il s’agit du Galaxy S20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Flip et Galaxy Note 20. Jusqu’à l’année prochaine, ces derniers ne recevront plus qu’une mise à jour tous les trois mois.

Un pied dans la tombe, ou presque. La mise à jour de sécurité du mois d’avril arrive progressivement sur les smartphones de Samsung et à cette occasion, la firme coréenne a glissé une petite information qui devrait vous intéresser si vous possédez un modèle vieillissant. En effet, plusieurs appareils vont voir leur rythme de mise à jour diminuer dans les prochaines semaines. D’un correctif par mois, ils passeront à un patch tous les trois mois.

Plusieurs smartphones haut de gamme sortis au cours des dernières années seront donc moins bien protégés. Voici la liste des appareils concernés :

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE/Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Ces smartphones Samsung seront bientôt obsolètes

Tous les smartphones cités recevront donc leur prochaine mise à jour de sécurité au moins de juillet prochain. Bien sûr, les mises à jour d’urgence venant patcher une vulnérabilité critique seront déployées instantanément, sans attendre le délai initial. On notera par ailleurs que le Galaxy Note 20 est normalement censé recevoir encore 6 mois de mises à jour mensuelles. Difficile à l’heure actuelle de savoir s’il s’agit d’une erreur de Samsung ou non.

Quoiqu’il en soit, tous ces smartphones s’approchent un peu plus de la date fatidique. Après les 4 ans de mises à jour promis par Samsung, ces derniers ne seront plus éligibles aux patchs de sécurité à compter d’avril 2025. Comme d’habitude, la fin du support par Samsung signera le début de la vulnérabilité des appareils contre les cyberattaques. À compter de cette date, bien que tout à fait possible, il sera donc particulièrement dangereux d’utiliser ces smartphones. Précisons par ailleurs que ces derniers resteront bloqués sur Android 13.