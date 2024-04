Google stockait vos données privées en mode Incognito, mais il y a enfin une bonne nouvelle

Google vient de prendre une décision radicale concernant le traitement de vos données personnelles en mode navigation privée, à la suite d’un procès qui s’était ouvert il y a maintenant 4 ans.

Depuis des années, l'une des principales idées reçues concernant le navigateur Chrome de Google est le niveau de confidentialité offert par son “mode Incognito”. Bien qu'il soit présenté comme un moyen de naviguer en privé, Google collecte et stocke depuis longtemps des données lors de ces sessions censées être secrètes.

Toutefois, le géant de la recherche a accepté d'apporter quelques changements majeurs après avoir réglé une action collective vieille de près de quatre ans concernant ses pratiques en matière de données incognito.

Google récoltait vos données personnelles, même en navigation privée

La plainte, déposée en juin 2020, alléguait que Google suivait de près l'activité web et les informations personnelles des utilisateurs, même lorsqu'ils utilisaient le mode Incognito, qui est censé désactiver ce type de suivi. Comme l'indique la plainte, « Google suit et collecte l'historique de navigation des consommateurs et d'autres données d'activité sur le web, quelles que soient les mesures de protection prises par les consommateurs pour protéger la confidentialité de leurs données ».

Bien que Google n'ait pas nié catégoriquement les allégations à l'époque, la société a déclaré que si les sessions incognito ne sont pas sauvegardées localement, « les sites web pourraient être en mesure de collecter des informations sur votre activité de navigation au cours de votre session ». Cela impliquait que Google lui-même collectait un certain niveau de données sur les utilisateurs dans son rôle d'intermédiaire entre les marques, les éditeurs et les consommateurs.

Google accepte enfin de supprimer vos données

Aujourd'hui, après une longue procédure judiciaire, Google a accepté de mettre en œuvre plusieurs changements importants afin d'apporter plus de transparence et de choix à ses pratiques controversées en matière de données de navigation en mode incognito. Selon des documents judiciaires déposés le 1er avril et repérés par BGR, les principales dispositions de l'accord sont les suivantes :

La suppression ou la correction de toutes les données de navigation en mode incognito collectées précédemment.

Réécriture des informations communiquées par Google sur les données collectées lors des sessions de navigation privée.

L'ajout d'une option permettant de bloquer les cookies de tiers par défaut en mode “incognito” pendant au moins les cinq prochaines années

La suppression définitive de la capacité de Google à détecter lorsque les utilisateurs naviguent en mode incognito.

Bien que le règlement n'implique aucune compensation monétaire directe pour les utilisateurs, il représente un ajustement substantiel de la position de Google sur la protection de la vie privée et la collecte de données au sein de son navigateur Chrome. Les changements devraient théoriquement transformer le mode “incognito” en une expérience de navigation réellement privée à l'avenir.

La documentation relative au règlement indique que si Google accepte les conditions du règlement, l'entreprise « n'est pas d'accord avec les caractérisations juridiques et factuelles contenues » dans l'action en justice initiale. En d'autres termes, Google maintient que ses pratiques antérieures de collecte de données n'ont pas explicitement violé les règles ou les promesses relatives à la fonctionnalité du mode incognito.

Ce qui est sûr, c’est que des centaines de millions d'utilisateurs qui utilisaient le mode “incognito” pour leurs sessions de navigation personnelle ont probablement vu au moins une partie de leur activité suivie à leur insu. À l'avenir, le mode de navigation privée de Google devrait enfin être à la hauteur de son image de marque axée sur la protection de la vie privée, en protégeant véritablement les données des utilisateurs et leurs activités en ligne des regards indiscrets. Bien entendu, ces modifications n'empêchent pas les fournisseurs d'accès à Internet, les employeurs, les écoles ou les sites web eux-mêmes de surveiller le trafic, mais elles limitent l'implication de Google.