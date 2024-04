Un déchet de l’espace peut s’écraser dans votre salon à tout moment, la preuve en images

Un objet provenant vraisemblablement de la Station spatiale internationale s'est écrasé sur la maison d'un habitant de Naples, en Floride. Les dégâts sont conséquents. La NASA enquête actuellement sur cette affaire.

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avons évoqué dans nos colonnes ce cargo provenant de l'espace amené à s'écraser quelque part sur Terre. Pesant près de 3 tonnes, ce paquet contenait notamment des batteries usagées de l'ISS. Alors que cette palette de fret était censée normalement revenir sur le plancher des vaches de manière contrôlée en 2021, une série de retards sur les lancements a contraint la NASA à improviser. Comprenez, le cargo a été finalement largué dans l'espace, sans suivre nécessairement une trajectoire qui aurait garanti sa désintégration complète lors de son entrée dans l'atmosphère.

Résultat, le cargo a dérivé pendant plusieurs années, avant de finalement être rattrapé par l'attraction terrestre en début mars 2024. Selon les experts de la NASA, si une grande partie de la palette allait effectivement être désintégrée, il était attendu que certains débris résistent et finissent par s'écraser sur Terre. Malheureusement, il était impossible de déterminer la quantité de rebus en question, ni les points de chute éventuels. En d'autres termes, l'agence spatiale américaine croisait les doigts pour que ces déchets terminent leurs courses dans l'océan, et non sur un continent.

A lire également : Les astronomes trouvent un nouveau moyen de détecter l’eau et la vie extraterrestre dans l’espace

Des débris spatiaux terminent dans son salon

Et bien, au grand dam d'Alejandro Otaro, un habitant de Naples (Floride, Etats-Unis), une partie du cargo a fini sa course dans sa maison. Le 8 mars justement, cet objet pour l'instant non-identifié s'est écrasé sur son domicile, provoquant au passage une peur bleue pour son fils présent sur place, mais aussi des dégâts considérables. Pour cause, le toit a été totalement ravagé, tout comme les deux étages supérieurs de la bâtisse (photo ci-dessus).

Sa caméra de sécurité Nest a d'ailleurs enregistré le son de l'incident à 14h34 heure locale. Une donnée importante, puisque l'ISS avait enregistré l'entrée d'un débris dans l'atmosphère à 14h29. D'après John Finch, porte-parole de la NASA, des experts se sont rendus au domicile d'Alejandro Otaro pour récupérer cet objet. Les ingénieurs du Kennedy Space Center doivent maintenant l'analyser pour déterminer son origine, bien que la piste du “cargo perdu de l'ISS” soit la plus probable. Dans une publication sur X (Twitter), le malheureux a déclaré qu'il attendait un retour des “agences responsables” pour prendre en charge le coût élevé des réparations de son domicile.

Source : ArsTechnica