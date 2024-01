Honor fait trembler la concurrence avec ses Magic 6, le prix du Model Y est en baisse, c’est le récap’ de la semaine

Honor présente deux nouveaux smartphones haut de gamme, Tesla réduit le prix de son Model Y dans certains pays européens, on connait désormais le classement des smartphones les plus puissants de décembre 2023 selon AnTuTu, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on découvre le top 10 du classement AnTuTu des smartphones les plus puissants de décembre 2023 et on fait le point sur la nouvelle série Magic 6 de Honor, qui pourrait faire de l’ombre à la gamme Galaxy S24 de Samsung. Pendant que Tesla baisse drastiquement le prix du Model Y en Belgique, Samsung lance un nouveau boîtier d’écouteurs sans fil équipé d’un bel écran OLED et un youtubeur tente d’utiliser l’IA dans un tournoi de poker.

Model Y : des prix en baisse chez nos voisins belges

Si le Model Y est très vendu en France, il n’est pas aussi populaire en Belgique. Cela pourrait changer avec cette baisse de prix impressionnante qui fait passer le véhicule électrique de 47 970 € à seulement 39 990 €, somme à laquelle peut s’ajouter les 5000 euros de bonus écologique flamand. Reste à savoir si Tesla tente de mieux s’implanter sur le marché belge ou si le constructeur cherche à écouler les stocks.

Les smartphones chinois dominent le classement AnTuTu de 2023

AnTuTu a dévoilé son top 10 des smartphones les plus puissants de la fin d’année 2023. En décembre, c’est le OnePlus 12 qui a pris la tête du classement, suivi du Vivo W100 et du iZOO NEo9 Pro. En cette fin d’année, le podium n’est occupé que par des smartphones chinois. AnTuTu a également levé le voile sur le top 10 des appareils milieu de gamme les plus puissants et rapides de 2023.

L’IA peut-elle servir dans un tournoi de poker ?

C’est la question que s’est posée ce youtubeur Defend Intelligence. L’expert a donc « triché à un tournoi de poker professionnel avec l’IA » afin de montrer les limites de GPT-4 dans un contexte de jeu de stratégie. Au poker, il ne s’agit pas seulement d’analyse mathématique. Il est question de psychologie, de subtilité de jeu, de bluff et d’intuition. L’expérience a prouvé que l’intelligence artificielle ne pouvait pas être efficace au point de remplacer les compétences humaines en matière de raisonnement et de stratégies.

Un écran OLED pour boîtier d’écouteurs sans fil Samsung

Samsung a profité de la CES 2024 pour présenter un nouveau boîtier pour écouteurs sans fil, équipé d’un écran OLED rappelant celui de la Galaxy Watch. C’est une première et l’on ne sait pas encore précisément quelle sera l’utilité de cet écran. On peut imaginer que l’on y retrouvera des informations relatives aux écouteurs telles que le niveau de batterie ou la musique en cours de lecture.

Les Magic 6 et 6 Pro se dévoilent

Honor frappe fort et fait trembler la concurrence avec ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Magic 6 et Magic 6 Pro. Excellent rapport qualité/prix, autonomie en hausse, belle recharge rapide, puissance grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 3, la nouvelle gamme du constructeur chinois pourrait faire de l’ombre aux Galaxy S24. La partie photo a également été améliorée. Reste à savoir si ces appareils haut de gamme seront lancés en France.

Nos tests de la semaine

Honor Magic6 Lite : un bel objet qui manque toutefois de puissance

Honor propose ici un smartphone particulièrement joli. On adore son interface réactive et fluide, son bel écran lumineux et parfaitement calibré et on apprécie la bonne maîtrise de la chaleur. Cela étant dit, le Magic6 Lite a ses limites. Ce n’est pas un bon photophone et vous serez déçu par le manque de puissance si vous êtes un gamer. On regrette que le chargeur ne soit pas fourni et on aurait apprécié une charge rapide qui le soit vraiment. Attention, avec le Magic6 Lite, vous n’aurez droit qu’à deux années de mise à jour Android.

Prince of Persia The Lost Crown : un jeu plaisant mais pas révolutionnaire

Ubisoft propose ici un titre fluide, agréable à jouer et dont la durée de vie est surprenante et appréciable. Nous avons été séduits par la direction artistique soignée, la bande originale variée et la VF de qualité. Lors de notre test, nous avons toutefois été déçus par le scénario et les personnages. La structure n’est pas très originale et on aurait apprécié une plus grande prise de risque de la part de l’éditeur français, notamment au niveau de la trame narrative et des mécaniques basés sur le temps.

