la Justice League Snyder Cut sera bientôt disponible en exclusivité sur OCS. Les abonnés pourront regarder sans surcoût la version remaniée par Zack Snyder du film sorti en 2017.

Comme vous le savez probablement, l'actualité cinématographique du moment n'est autre que la sortie de la Justice League Snyder Cut, la version remaniée et corrigée du film sorti en 2017. Avec cette nouvelle mouture, Zack Snyder a enfin pu livrer sa vision de la formation de ce groupe mythique de super-héros. Pour l'heure, les fans et les spectateurs semblent conquis du résultat, avec plus de 100 000 achats en France en seulement une semaine !

Une belle performance pour ce film très différent de la version ciné et qui pouvait pourtant rebuter par certains aspects, comme son format d'image en 4/3 (une particularité due au format IMAX) et sa durée dantesque de 4 heures (le film est divisé en 6 chapitres). Pour l'heure, le film n'est disponible qu'à l'achat digital, mais la situation pourrait changer très prochainement, notamment pour les abonnés OCS.

En effet, OCS, partenaire historique d'HBO, vient d'annoncer l'arrivée prochaine de la Justice League Snyder Cut sur les différentes chaînes du groupe. Les abonnés pourront voir et revoir en replay le film sans surcoût. Malheureusement, la chaîne n'a pas encore donné de date précise, il faudra donc garder l'œil ouvert.

La version en noir et blanc arrive également

Notez qu'une version en noir et blanc de la Justice League Snyder Cut est également attendue. D'après les dires du cinéaste, il s'agit de sa version favorite. Le réalisateur comptait d'ailleurs proposé sa relecture ainsi, avant de se raviser de peur de perdre l'adhésion de certains spectateurs. Ici encore, aucune date n'a été donnée quant à la disponibilité de cette version “Black and White”.

Notez que ce n'est pas la première fois que des réalisateurs décident de sortir à nouveau leur film en noir et blanc, on se souvient par exemple de l'excellente édition “Black and Chrome” de Mad Max : Fury Road par George Miller. “Plus élémentaire et plus authentique” d'après le cinéaste, cette version est pour lui un hommage au cinéma muet. “Pour moi, c'est un film muet avec du son. Je pensais que le Doof Warrior (ndrl : le guitariste fou sur son camion), les tambours et le bruit des véhicules créeraient une atmosphère sonore suffisante pour raconter une histoire”, avait assuré George Miller au Hollywood Reporter.