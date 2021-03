Justice League Snyder Cut : déjà 100 000 achats en France, un carton !

La Justice League Snyder Cut rencontre un succès colossal. En France, 100 000 personnes ont acheté une copie digitale de la version longue de Zack Snyder depuis son arrivée sur les plateformes de VOD. Il s'agit du film le plus vu en digital dans l'Hexagone, se félicite Warner Bros.

Près de 4 ans après la sortie cinéma, la Justice League est de retour dans une version longue revue et signée Zack Snyder. Ce montage de 4 heures corrige les innombrables défauts de la version ciné de Joss Whedon et ajoute plusieurs scènes inédites, dont une apparition remarquée du Joker de Jared Leto durant l'épilogue. Comme on vous le disait, les raisons de voir la Justice League Snyder Cut ne manquent pas.

Depuis son arrivée sur les plateformes de VOD le jeudi 18 mars 2021, la Snyder Cut ne cesse d'ailleurs de faire parler d'elle. Lors de son week-end de lancement, la Justice League a pulvérisé les audiences de Falcon et le Soldat de l'Hiver, la nouvelle série Marvel de Disney+, aux Etats-Unis. Au cours du week-end, 1,8 million d'américains ont regardé l'affrontement entre la ligue des justiciers et l'armée de Darkseid.

La Justice League Snyder Cut bat un record en France

Le film est aussi parvenu à susciter la curiosité des français. En France, 100 000 internautes ont acheté le long métrage depuis son arrivée sur les plateformes de VOD, annonce fièrement Warner Bros. En l'espace d'une semaine, la Snyder Cut s'est imposée comme le film le plus visionné en digital en France.

Pour rappel, Warner Bros propose la Snyder Cut de Justice League au téléchargement sur la plupart des plateformes de VOD au prix de 13,99 euros. Bientôt, le film sera disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming OCS. Dès le 31 mars, le métrage sera ensuite proposé à la location, ce qui devrait encore doper les chiffres de visionnage.

Notez aussi que la Justice League Snyder Cut sortira en Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD et en DVD dans le courant du mois de mai 2021. Ces copies physiques intégreront Justice is Grey, une version en noir et blanc de la Snyder Cut.