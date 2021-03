Justice League Snyder Cut sortira le 18 mars : où l’acheter en VOD en France ?

Le Snyder Cut de Justice League a désormais une date de sortie officielle en France. Warner Bros vient en effet d'annoncer la date du 18 mars 2021. Disponible dans un premier temps à l'achat digital dès le 18 mars, il sera par la suite disponible en VOD sur un grand nombre de plateformes le 31 mars.

Fin du suspens pour les fans qui attendaient une date de sortie officielle pour le long-métrage Justice League Snyder Cut. C'est via un tweet que Warner a annonçait la sortie officielle en France le 18 mars 2021, en même temps donc qu'aux États-Unis sur HBO Max le service de streaming vidéo américain qui arrivera d'ailleurs en Europe cette année.

Où acheter le Snyder Cut de Justice League ?

Le Snyder Cut de Justice League sera donc disponible en VOST et VF sur un grand nombre de plateformes le 18 mars en VOD. Pour l'heure, si on connaît sa date de sortie, aucune information concernant les prix que ce soit pour l'achat digital ou la location.

Warner Bros France n'a encore rien dévoilé à ce niveau là, mais cela ne saurait tarder. A noter qu‘il sera possible de le louer seulement à partir du 31 mars. Voici où acheter Justice League Snyder Cut le jour de sa sortie en France le 18 mars 2021 :

Amazon Prime Video

Application Apple TV

Bbox VOD

Canal VOD

Filmo TV

Google Play

iTunes

PlayStation Store

Orange VOD

Rakuten TV

SFR VOD

UniversCiné

Vidéofutur

Xbox (Microsoft Store)

YouTube

Ce film très attendu par de nombreux fans mets en scène les superhéros de l'univers DC Comics. Le Snyder Cut de Justice League suit Bruce Wayne (Ben Affleck), plus déterminé que jamais à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain. Avec l'aide de Diana Prince la guerrière Amazone (Gal Gadot) il élabore donc plan en vue de recruter une équipe de superhéros pour protéger le monde d'une menace apocalyptique imminente.

C'est une lourde tâche à laquelle Bruce s'attend et à laquelle il ne s'imaginait pas. Toutes ses recrues doivent en effet se confronter aux démons de leur passé et les surpasser afin de se rassembler et former une ligue de héros sans précédent. Batman, Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et Flash (Ezra Miller) désormais réunis arriveront-ils à sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid et de leurs terribles intentions ? La réponse le 18 mars !