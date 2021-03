La Justice League Snyder Cut bientôt disponible en noir et blanc

Le Snyder Cut de la Justice League sera disponible prochainement dans une version en noir et blanc intitulée “Justice is Gray”. Zack Snyder vient d'annoncer la nouvelle sur Twitter. Cette énième mouture devrait sortir sur HBO Max, à une date pour l'instant inconnue.

Attendue de pied ferme par les fans, la Snyder Cut de la Justice League est enfin disponible à l'achat depuis le 18 mars sur une grande majorité de plateformes de SVOD, comme Amazon Prime Video, le Playstation Store ou encore Orange VOD. Pour rappel, cette version a pour principal objectif de corriger les erreurs du film sorti en 2017 et de permettre à Zack Snyder, le réalisateur originel, de transmettre sa vision de la création de la Justice League.

En effet, le cinéaste avait été contraint d'abandonner le tournage suite au suicide de sa fille, alors âgée de seulement 20 ans. La réalisation du film est alors confiée à Joss Whedon (Avengers), pour le résultat que l'on connaît. Des années plus tard, Warner Bros décide d'exaucer le vœu de nombreux fans : autoriser Zack Snyder à reprendre le film et à sortir sa propre version.

Sans surprise, la Snyder Cut est marquée par des différences majeures avec la mouture ciné, à commencer par un traitement des personnages plus abouti, un format 4/3 déjà décrié, sans oublier les combats et de nombreux dialogues retravaillés. Mélangez-le tout et vous obtenez quatre heures de film tout de même !

Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray coming soon to @HBOMax. #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 21, 2021

La Justice League se met au noir et blanc

Figurez-vous que Zack Snyder n'en a pas encore fini avec la Justice League, puisque le réalisateur vient d'annoncer sur Twitter l'arrivée prochaine d'une version en noir et blanc de son film. Elle sera baptisée “Justice Is Gray“, et d'après le cinéaste, il s'agit de sa “version favorite pour voir le film”, la version définitive en quelque sorte.

Comme l'explique le réalisateur à nos confrères de GameRadar+, il comptait à l'origine proposer sa Snyder Cut en noir et blanc. Il s'est finalement ravisé, jugeant que cela aurait été “trop clivant”, compte tenu du format 4/3 déjà inhabituel. Pour l'heure, Zack Snyder n'a pas donné de date concernant la disponibilité de cette version en noir et blanc. Le réalisateur souhaiterait toutefois projeter la version “Justice is Gray” gratuitement dans les salles IMAX lorsque les cinémas rouvriront.

