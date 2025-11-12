Qualcomm veut rendre ses puces compatibles pour les PC Android, révolution ou flop à venir ?

Ça se précise du côté des mouvements de Qualcomm sur le marché du PC. Une récente fuite nous révèle en effet que la firme travaille actuellement à rendre ses puces Snapdragon Elite X avec Android 16. Seulement voilà, cette dernière a déjà annoncé la relève en septembre dernier.

On le sait, Google cherche désormais à solidifier sa place sur le marché PC avec un nouveau système d'exploitation. Exit ChromeOS, place à une version d'Android optimisée pour ordinateur. Du moins, c'est ce qui se murmure en ce moment dans l'industrie, mais on manque encore d'éléments tangibles sur le sujet. Lors du Qualcomm Summit en septembre dernier, nous apprenions toutefois que la firme de Mountain View s'était associé à Qualcomm pour faire de ce projet une réalité.

Aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur le projet derrière ce partenariat. En effet, une fuite du leaker Jukanlosreve révèle que le constructeur serait en train de travailler sur mise à jour de taille pour ses Snapdragon X Elite. Pour rappel, il s'agit des processeurs qui propulsent actuellement les PC tournant sous Windows ARM. Mais il se pourrait que bientôt, un nouveau système d'exploitation vienne s'ajouter à son attirail.

Qualcomm veut faire des PC Android une réalité

En effet, la fuite nous apprend que les processeurs Purwa, soit le nom de code des Snapdragon X Elite, pourraient bientôt être compatibles avec Android 16. Or, de par leur nature de puces pour PC, et en recoupant avec le teasing de septembre dernier, cela signifie très probablement que Qualcomm est en train de produire la première puce pour PC Android. Sur le papier, il s'agit d'une petite révolution. Toutefois, mieux vaut ne pas s'extasier trop vite.

En effet, Qualcomm a également annoncé lors de son événement le lancement des Snapdragon X Elite 2, soit la nouvelle génération de processeurs pour PC ARM. Il est donc assez étrange de voir la firme rendre ses processeurs plus anciens compatibles avec Android 16, d'autant plus lorsque tout reste encore à faire pour amener l'OS sur le marché PC. L'annonce officielle n'étant visiblement pas prévue pour tout de suite, tout porte à croire que les premiers PC Android seront loin d'être les plus puissants du marché.