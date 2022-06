La fin des disques durs, la 3e beta d’Android 13 est disponible, le récap

Microsoft voudrait accélérer la fin des disques durs. Le géant de l'informatique souhaiterait précipiter le passage vers les SSD sur les PC Windows. En parallèle, Google a déployé la 3e beta d'Android 13 sur les smartphones compatibles. Enfin, Qualcomm a manifesté le souhait de produire des puces beaucoup plus véloces que l'Apple M2 des nouveaux MacBooK.

Trop occupé à découvrir les dernières nouveautés sorties sur Netflix, à regarder le dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi sur Disney+ ou The Boys sur Amazon Prime Video, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité en notre compagnie.

Microsoft voudrait précipiter la fin des disques durs

Microsoft pousse les fabricants d’ordinateurs (OEM) à abandonner les disques durs (HDD) pour passer au SSD. D'après un analyste, les constructeurs ne pourront plus mettre de HDD dans leur PC équipés de Windows 11 dès 2023. Ce format dépassé, voué à disparaître, est toujours présent sur certaines machines pour des raisons économiques.

Google déploie la bêta 3 d'Android 13

Google vient de sortir la troisième version bêta d'Android 13, près d'un mois après la beta 2. Parmi les nouveautés, on trouve une amélioration du copier-coller et de nouveaux paramètres du Pixel Launcher qui permettent d'activer les suggestions web. Cette option affiche des termes de recherche pendant que vous tapez dans la barre. Pour mémoire, la version finale d'Android 13 sera déployée dès septembre.

Qualcomm assure que ses prochaines puces seront plus puissantes que le chipset Apple M2

Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm, a déclaré que l'entreprise était capable de produire la puce la plus puissante du marché. Le responsable prévoit de lancer une puce plus véloce que le chipset Apple M2. Annoncée lors la WWDC 2022, la puce d'Apple dispose d'une mémoire unifiée 50 % plus rapide que la puce M1, soit 100 Go/s, de 4 coeurs dédiés aux performances avec 16 Mo de cache partagé, 4 coeurs dédiés à la consommation de l'énergie avec 4 Mo de cache partagé et jusqu'à 25 Go de RAM. Qualcomm espère distancer Apple grâce à Nuvia, sa nouvelle acquisition.

