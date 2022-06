Android 13 : Google déploie la bêta 3, voici toutes les nouveautés

Google a publié la troisième bêta d'Android 13, et bien qu'elle n'introduise pas de nouvelles fonctionnalités majeures, elle marque une étape importante dans le développement du système d'exploitation avant la version finale.

Google vient de sortir la troisième version bêta d'Android 13 pour les téléphones Pixel pris en charge. La nouvelle version arrive presque un mois après la deuxième bêta, juste à temps et en accord avec le calendrier de publication précédemment annoncé par la société. Cette version est importante, puisque grâce à elle, Android 13 atteint la stabilité de la plateforme.

Cela signifie que les API des développeurs et les performances des applications sur cette prochaine version du système d'exploitation sont définitives. D'ici à la sortie publique du logiciel dans quelques mois, les développeurs doivent désormais se concentrer sur la compatibilité et la qualité globale des applications, et de résoudre les derniers bugs. Aucune fonctionnalité majeure de devrait être introduite dans les prochaines bêta.

Quelles nouveautés pour Android 13 bêta 3 ?

L'article du blog de Google concernant la bêta 3 est rempli de documentation essentielle pour les développeurs afin de s'assurer que leur application est compatible avec tous les changements et améliorations d'Android 13. Il contient également une nouvelle documentation pour les appareils à grand écran comme les smartphones pliables et les tablettes. Elles couvrent les modifications apportées au mode multifenêtre, à l'interaction avec la barre des tâches et à la diffusion des médias.

Au niveau des nouvelles fonctionnalités, le seul changement majeur semble être une amélioration du copier-coller. On peut également retrouver de nouveaux paramètres du Pixel Launcher qui donnent aux utilisateurs la possibilité d'activer les suggestions web. Cette fonctionnalité affiche les phrases de recherche suggérées pour les requêtes web pendant que vous saisissez votre texte. Il est également possible de cliquer directement sur de nouveaux boutons « Rechercher sur YouTube » ou « Rechercher sur Maps » lorsque vous entrez une recherche sur Google.

Pour rappel, si vous n’avez toujours pas essayé Android 13, il faudra d’abord vous assurer que votre smartphone est compatible. La liste des appareils éligibles s’était récemment beaucoup allongée. Si vous avez un smartphone haut de gamme de dernière génération, celui-ci est probablement compatible.