La fin du Lightning sur iPhone, crash du Bitcoin, le récap

La fin du port Lightning sur iPhone approche. L'UE vient de voter la loi qui imposera le chargeur USB-C à tous les fabricants. En parallèle, une étude révèle que les détenteurs long terme de Bitcoin perdent des sommes astronomiques depuis le crash. Enfin, un kit permettant de transformer un vélo en vélo électrique est apparu sur le marché.

Trop occupé à découvrir les dernières nouveautés sorties sur Netflix ce week-end, à regarder le dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi sur Disney+ ou The Boys sur Amazon Prime Video, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité en notre compagnie

L'UE oblige Apple à dire adieu au port Lightning

Les 27 pays membres de l'UE et les eurodéputés sont tombés d'accord au sujet du chargeur unique au sein de l'Europe. Un chargeur universel USB Type-C sera imposé à tous les constructeurs dès l'automne 2024. En clair, Apple va devoir tirer un trait sur le port Lightning de ses iPhone pour le remplacer par un port USB-C. “Plus d'économies pour les consommateurs européens, et moins de déchets pour la planète. Les smartphones, les tablettes et les appareils photo auront désormais l'USB-C”, s'est félicité le commissaire européen Thierry Breton.

Tout savoir du port USB-C obligatoire sur iPhone dès 2024

Comment transformer n’importe quel vélo en vélo électrique à moindre coût

L'entreprise suédoise ZipForce vient de commercialiser un kit qui permet d'ajouter soi-même un moteur électrique à son vélo. Proposé au prix de seulement 659 euros, le kit permet de s'offrir un vélo avec moteur pour un tarif réduit. Cerise sur le gâteau, le moteur est particulièrement simple à installer et ne pèse que 2,7 kg, ce qui n’alourdira pas trop votre vélo. Une fois placé, le moteur permet d’atteindre sans problème les 25 km/h, la vitesse maximum autorisée sur les routes d'Europe.

Tout savoir du kit qui permet de transformer n’importe quel vélo en vélo électrique à moindre coût

Les anciens détenteurs de Bitcoin perdent des sommes folles

Le Bitcoin est dans le rouge. Depuis l'effondrement du marché début mai, la reine des cryptomonnaies vivote autour des 30 000 dollars. Les détenteurs long terme de BTC ont enregistré leurs pertes les plus importantes depuis mars 2020, à l'époque du crash provoqué par le Covid-19. 0,006 % de la capitalisation des cryptomonnaies déposées sur les exchanges s'est évaporée. Malgré ce contexte difficile, ils continuent d'acheter des devises numériques pour se protéger de l'inflation.

Lire notre article dédié aux détenteurs long terme de Bitcoin qui essuient de lourdes pertes