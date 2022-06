Qualcomm annonce que ses futures puces seront plus rapides que l’Apple M2 des MacBook

Peu de temps après qu’Apple a levé le voile sur sa puce M2, le PDG de Qualcomm a déjà annoncé que son entreprise serait sur le point de dévoiler des processeurs encore plus performants, notamment grâce au savoir-faire de Nuvia.

Apple a annoncé il y a quelques jours une nouvelle puce M2 surpuissante qui ridiculise la concurrence à l’occasion de sa conférence WWDC 2022. Pourtant, les performances annoncées par Apple n’ont pas vraiment surpris son concurrent Qualcomm. En effet, Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm, a déclaré jeudi à Reuters qu'il pensait que sa société pouvait avoir la meilleure puce du marché.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Qualcomm fait une telle déclaration, puisque l’entreprise avait déjà annoncé l’année dernière que ses puces pourront bientôt enterrer celles d’Apple sur les PC portables. Actuellement, c’est loin d’être le cas, puisque la puce M1 écrasait le Snapdragon 8cx Gen 3 des PC ARM, mais cela pourrait bientôt changer grâce à l’expertise des ingénieurs de Nuvia.

Nuvia pourrait aider Qualcomm à concevoir les meilleures puces du marché

Pour dépasser Apple en termes de performances, Qualcomm compte notamment sur l'expertise d'une équipe d'architectes de puces qui travaillaient auparavant sur la puce d'Apple et qui travaillent désormais chez Nuvia, une nouvelle société rachetée l’année dernière par Qualcomm pour 1,4 milliard de dollars.

Dans les rangs de Nuvia, on retrouve notamment l’ex-chef de la conception des CPU d'Apple, Gerard Williams, qui a fondé la société au début de 2019. Ce dernier a travaillé sur les architectures de CPU Cyclone, Typhoon, Twister, Hurricane, Monsoon et Vortex de la société pour divers SoC de la série A d'Apple. Nuvia a également été cofondée par John Bruno, qui était architecte système chez Google avant de passer cinq ans chez Apple dans une fonction similaire, et les deux ingénieurs ont ensuite été rejoints par Manu Gulati, un autre ex-employé de Google et d'Apple et architecte principal des SoC mobiles d'Apple. Nuvia compte également d’autres ingénieurs ayant travaillé chez AMD et Intel.

Avec une telle équipe, il n’est pas étonnant de voir Qualcomm annoncer pouvoir battre les puces M2 à l’avenir. Bien que les processeurs d’Apple soient surpuissants, ceux-ci sont loin de bénéficier des dernières technologies du marché. En effet, la puce M1 était basée sur la puce A14 de l’iPhone 12, tandis que l’Apple M2 est basée sur la puce A15. Toutes deux bénéficient d’une gravure en 5 nm, et se basent sur une architecture ARM de 8e génération.

Pourtant, les puces de Qualcomm les plus récentes utilisent déjà une gravure plus fine en 4 nm et l’architecture ARM v9. Il faudra encore attendre quelques années avant de voir arriver les premières puces personnalisées de Nuvia pour les ordinateurs portables, mais celles-ci pourraient bien révolutionner le marché.

