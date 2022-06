Windows 11 améliore l’explorateur de fichiers, le Redmi Note 12 se dévoile, le récap

Windows 11 continue de s'enrichir. Le système d'exploitation de Microsoft s'améliore avec un explorateur de fichiers doté d'onglets. En parallèle, une fuite a levé le voile sur la fiche technique du Redmi Note 12 de Xiaomi. Un test réalisé en France démontre aussi qu'une voiture électrique n'est pas forcément moins cher au quotidien qu'un bolide à l'essence.

Trop occupé à découvrir les dernières nouveautés sorties sur Netflix, à regarder le dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi sur Disney+ ou The Boys sur Amazon Prime Video, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité en notre compagnie.

L'explorateur de fichiers de Windows 11 s'enrichit avec des onglets

Microsoft vient d'annoncer une nouvelle version 25136 de Windows 11 Insider. La version apporte des onglets à l'explorateur de fichiers et des mises à jour de la fonction Widgets. Attendue de longue date, l'option permet de travailler plus facilement sur plusieurs dossiers en même temps. Microsoft ajoute aussi des contenus plus dynamiques aux widgets de la barre des tâches de Windows.

La fiche technique du Redmi Note 12 commence à se dévoiler

Les Redmi Note 12 devraient débarquer dans le courant du mois d'octobre 2022, rapporte un informateur chinois. La version standard de la gamme serait recouvert d'un écran plat avec une caméra frontale logée dans un trou. En guise d'objectif principal, Xiaomi miserait sur un capteur de 50 mégapixels, comme sur le précédent modèle. Le set up ne serait pas si différent par rapport au modèle de l'an dernier. L'édition standard serait donc à nouveau privée de capteur 108 mégapixels.

Le plein de batterie d'une voiture électrique est aussi cher que le plein d’essence

L'électrique n'est pas systématiquement moins cher que l'essence. D'après un test réalisé par Le Figaro, on ne gagne pas forcément d'argent en investissant dans une voiture avec un moteur électrique. En utilisant une autonomie de 230 km, les journalistes ont dépensé 1 euros pour 8,11 km. La comparaison avec une voiture diesel n'est finalement pas si avantageuse.

