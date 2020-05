La fibre Red by SFR à 1 Gb/s est à 23 €/mois, avec la location de la box et les appels vers les mobiles

Jusqu’au 25 mai, l’offre de RED by SFR concernant la box fibre est très intĂ©ressante, grâce Ă deux options offertes : Debit Plus (tĂ©lĂ©chargements Ă 1 Gb/s) et les appels illimitĂ©s vers les mobiles. De plus, la location de la box est comprise elle aussi.

Jusqu’au 25 mai, la box fibre de RED by SFR est proposĂ©e Ă seulement 23 €/mois, au lieu de 32 €/mois en temps normal.

Cette offre est d’autant plus intĂ©ressante que la fibre de RED by SFR se classe parmi les plus rapides actuellement, grâce Ă l’option DĂ©bit Plus offerte. Cette dernière permet de bĂ©nĂ©ficier de tĂ©lĂ©chargements extrĂŞmement rapides : jusqu’Ă 1 Gbit/s (au lieu de 300 Mbit/s sans l’option DĂ©bit Plus). De la mĂŞme façon, les envois (upload) sont accĂ©lĂ©rĂ©s et passent de 300 Mbit/s Ă 500 Mbits/s ! Autre bon point, ce prix comprend les appels illimitĂ©s vers les tĂ©lĂ©phones mobiles (cette option est gĂ©nĂ©ralement facturĂ©e 5 € supplĂ©mentaires / mois), en plus des appels illimitĂ©s vers les fixes en France et vers 100 destinations.

Ce très haut dĂ©bit peut s’avĂ©rer indispensable, si vous tĂ©lĂ©chargez rĂ©gulièrement des fichiers de grande taille, comme des jeux, ou si plusieurs personnes dans votre foyer utilisent Internet Ă partir de divers appareils (Ordinateurs, PC portables, tĂ©lĂ©vision, smartphones, tablettes). Dans ces cas de figure, une connexion très rapide est toujours apprĂ©ciable, afin d’Ă©viter les goulets d’Ă©tranglement. Elle permet Ă©galement d’apprĂ©cier pleinement les services de vidĂ©o Ă la demande ou de streaming vidĂ©o comme Netflix, Youtube, Amazon Prime Video ou Disney+.

Comme toujours chez RED by SFR, l’offre est sans engagement et comprend la location de la Box. Et si vous dĂ©sirez recevoir la tĂ©lĂ©vision par votre box Internet, RED by SFR propose le dĂ©codeur TV pour 2 € supplĂ©mentaires par mois (pour 35 chaines) ou 4 € supplĂ©mentaires (pour 100 chaines).

Enfin, RED by SFR s’engage Ă vous rembourser jusqu’Ă 100 € sur vos frais de rĂ©siliation si vous ĂŞtes dĂ©jĂ client d’un autre opĂ©rateur.

Samsung Galaxy A51 et A71 en promo

En ce moment, si vous désirez acheter un smartphone, RED by SFR propose six modèles en promotion, dont les Samsung Galaxy A51 et A71.

Samsung Galaxy A51 : 289 € 339 €

Samsung Galaxy A71 : 389 € 429 €

Xiaomi Mi 9 Lite : 269 € 299 € (plus offre de remboursement de 30 €)

(plus offre de remboursement de 30 €) Xiaomi Mi 10 : 749 € 799 € (plus offre de remboursement de 50 €)

(plus offre de remboursement de 50 €) Xiaomi Mi 10 Pro : 949 € 999 € (plus offre de remboursement de 50 €)

(plus offre de remboursement de 50 €) Oppo Reno 2 : 379 € 429 € (plus offre de remboursement de 50 €)

