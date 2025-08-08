Un MacBook Pro avec un écran OLED, c’est pour quand ? On pense avoir la réponse

Les rumeurs concernant l'arrivée d'un ordinateur MacBook Pro doté d'un écran OLED enflent. Un média ose même avancer une fenêtre de sortie, citant une source proche du dossier.

Si Apple a bel et bien été pionnier dans plusieurs domaines, la marque à la pomme croquée est paradoxalement en retard dans l'adoption de certaines technologies présentes chez la concurrence depuis belle lurette. Parfois c'est au niveau logiciel, par exemple cette option vidéo prévue pour les iPhone 17 alors que les utilisateurs Android en profitent depuis plus de 10 ans, parfois c'est au niveau matériel.

On pense ici à la technologie des écrans OLED. Ainsi, cela fait de nombreuses années que les ordinateurs portables MacBook embarquent des LED ou des mini-LED. Mais cette fois, ça y est. Apple va faire le grand saut avec un MacBook Pro OLED. Une première qui se fait attendre, et sur laquelle nous avons aujourd'hui plus de détails. D'après le média sud-coréen Dealsite, qui cite des sources industrielles, c'est Samsung Display, la division du fabricant spécialisée dans les écrans, qui s'en occupera.

Voici quand pourrait sortir le premier MacBook Pro doté d'un écran OLED

Samsung aurait investi dans la génération 8.6 des écrans OLED spécifiquement pour en équiper les futurs MacBook Pro. Nous sommes actuellement à la 6e génération. Le cahier des charges d'Apple comprendrait l'utilisation de la technologie LTPS (Low Temperature Polycrystalline Silicon) que l'on trouve déjà dans les iPhone 16, ainsi que les transistors à couche mince d'oxyde (TFT, pour Thin Film Transistor). Ces derniers servent à réduire la consommation énergétique de la dalle OLED.

La firme sud-coréenne a visiblement musclé sa production de dalles utilisant ce type de transistor. On s'attend à ce qu'elle puisse produire jusqu'à 10 millions d'écran OLED pour les MacBok Pro chaque année. La question que tout le monde se pose est désormais : quand est-ce que l'on pourra mettre la main sur ce fameux MacBook Pro OLED ? Pour le moment, la plupart des sources s'accordent sur l'année 2026. Certes cela laisse une large fourchette de 12 mois, mais après tant d'attente, ce n'est pas si insurmontable même pour les plus impatients.