iPad mini OLED, MacBook Pro OLED, appareil pliable, voici les prochains projets d’Apple

Des informations sur les écrans des futurs iPad et MacBook ont été révélées, avec notamment l'adoption de la technologie OLED sur l'ensemble des gammes d'Apple. Un grand appareil pliable avec affichage de 18,8 pouces serait aussi prévu.

Le leaker Jukanlosreve est de retour et cette fois, il partage une feuille de route indiquant les technologies d'affichage prévues pour les futurs produits d'Apple, sauf l'iPhone. Nous avons ainsi des informations sur les écrans que pourraient embarquer les iPad et MacBook qui sortiront dans les années à venir.

Le document commence en 2022 et indique les changements qui ont été opérés cette même année sur les différentes gammes de la marque, puis passe à 2024, et poursuit de 2026 jusqu'à 2030. Ross Young, analyste spécialisé dans l'industrie des écrans et source fiable, a fait savoir que ses propres informations étaient proches de celles présentées par cette feuille de route, donnant d'autant plus de crédit à ce rapport.

L'iPad mini et le MacBook Pro vont adopter l'OLED

Premier élément porté à notre connaissance, l'année 2025 devrait être calme du côté des sorties en termes de tablettes et d'ordinateurs portables, comme ce fut déjà le cas en 2023. Nous passons donc directement à 2026, avec des changements intéressants à noter. Nous devrions voir arriver sur le marché un nouvel iPad mini, équipé pour la première fois d'une dalle OLED. Sa fréquence de rafraîchissement serait toujours de 60 Hz et sa diagonale augmenterait légèrement, à 8,4 pouces, contre 8,3 pouces pour l'iPad mini 2024. Il est probable qu'Apple rogne sur les bordures pour donner plus d'espace d'affichage sans toucher aux dimensions de l'appareil.

Cette même année, Apple devrait renouveler son MacBook Pro, prenant la suite du récent MacBook Pro M4. Et là aussi, de sérieux changements sont attendus. La technologie mini-LED laisserait sa place à l'OLED, attendu de longue date sur la gamme. L'encoche que l'on retrouve sur les modèles actuels devrait quant à elle disparaitre, remplacée par un poinçon bien plus discret, comme sur les smartphones Android. Enfin, la taille des écrans devrait évoluer, passant de 14,2 et 16,2 pouces à 14,3 et 16,3 pouces. Là encore, il est probable que les bordures s'affinent pour permettre ce gain d'écran.

Un appareil pliable avant la fin de la décennie

En 2027, l'iPad Air devrait avoir la vedette. Logiquement, il délaisserait lui aussi le LCD pour adopter l'OLED, suivant le chemin de l'iPad mini et de l'iPad Pro. La fréquence de rafraîchissement resterait par contre bloquée à 60 Hz, Apple voulant réserver les 120 Hz à sa gamme Pro. Comme de nombreux autres appareils, l'iPad Air devrait bénéficier d'un écran un peu plus grand, atteignant les 11 et 13 pouces, contre 10,9 et 12,9 pouces actuellement.

Ensuite, les fenêtres de sortie sont plus floues. Pour les produits que nous allons mentionner ci-après, la feuille de route évoque une disponibilité située entre 2028 et 2030. Pour l'iPad Pro et le MacBook Air, ce calendrier ne signifie pas qu'il n'y aura pas de nouveaux modèles avant 2028, mais que l'industrie ne s'attend pas à ce que ces appareils embarquent de nouvelles technologies d'affichage majeures avant cette date.

L'iPad Pro de 2028 (ou au-delà) devait conserver la technologie Hybrid OLED, le LTPO TFT (pour la fréquence de rafraîchissement adaptative) et le RGB Tandem (meilleure durée de vie, luminosité et consommation énergétique). Il ajouterait par contre une conception sans polariseur, ce qui pourrait permettre d'encore améliorer la fidélité des couleurs, la luminosité et la consommation d'énergie.

Le MacBook Air de cette période va quant à lui devenir à peu près ce qu'est le MacBook Pro aujourd'hui. L'écran LCD serait substitué par un écran OLED et la barre au-dessus de l'écran serait supprimée pour loger la webcam dans une encoche. Cela contribuera à augmenter la taille de l'écran, de 13,6 et 15,3 pouces sur les modèles de 2024 à 13,8 et 15,5 pouces sur cette génération à venir.

Enfin, est mentionné un appareil pliable. Le document indique la présence d'un écran OLED LTPO pliable de 18,8 pouces sans polarisateur, mais nous n'en savons pas beaucoup plus. Le terminal est décrit comme pouvant être une tablette, un PC portable ou même un moniteur. À part écarter l'option d'un iPhone pliable (qui pourrait arriver en 2026 dans un plus petit format), nous ne sommes donc pas bien plus avancés avec ces informations pour l'instant.