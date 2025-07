Le Galaxy S26 Ultra de Samsung sera le tout premier à embarquer cette version d’Android

Le développement logiciel du Galaxy S26 Ultra avance rapidement. Un premier firmware a révélé une nouveauté majeure côté interface. Samsung prépare donc bel et bien une nouvelle version de sa surcouche : One UI 8.5.

Les prochains mois s’annoncent chargés pour Samsung. Alors que les Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7 viennent tout juste d’être renouvelés, le constructeur coréen travaille déjà sur ses futurs modèles haut de gamme non pliables. Parmi eux, le Galaxy S26 Ultra commence à faire parler de lui. Les premières traces de son firmware sont apparues sur les serveurs de la marque, confirmant que le développement logiciel est déjà bien engagé.

Le fichier repéré par SamMobile correspond à la version S948USQU0AYG8, destinée au Galaxy S26 Ultra. Il repose sur Android 16 et contient une mention claire de One UI 8.5. C’est la première fois que cette version intermédiaire est confirmée officiellement. Jusqu’ici, son existence était simplement supposée. Cela confirme que Samsung poursuit sa stratégie de mise à jour en deux temps, avec une version “x.0” pour les pliables à mi-année, puis une version “x.5” avec les Galaxy S quelques mois plus tard.

One UI 8.5 débarquera avec le Galaxy S26 Ultra et apportera de nouvelles fonctions

Même si One UI 8.5 semble être une version intermédiaire, elle ne sera pas mineure pour autant. D’après les premières fuites, Samsung y intégrerait plusieurs nouveautés, notamment des ajustements visuels et des fonctions inédites. La firme veut désormais aligner son calendrier de mises à jour sur celui de Google, qui publie les nouvelles versions d’Android en milieu d’année. Ce changement permet à la marque de livrer ses améliorations plus rapidement, et de proposer une interface à jour sur ses modèles phares.

Pour suivre le rythme imposé par Google, Samsung utilise désormais un système de développement appelé “trunk-based”. Ce modèle, déjà évoqué avec One UI 8, permet de gagner du temps tout en gardant un code stable. Le Galaxy S26 Ultra sera donc le premier modèle non pliable à intégrer One UI 8.5 dès sa sortie. À quelques mois de l’annonce officielle, cette fuite nous confirme donc l’existence du logiciel… et donne le ton pour le début 2026.