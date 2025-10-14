Vous rêviez d’épouser votre chatbot IA ? Ça pourrait devenir illégal dans ce pays

Face à l'augmentation inquiétante des mariages entre humain et chatbot, un pays veut prendre les devants et faire passer une loi stricte sur l'intelligence artificielle. Certains vont devoir changer d'État pour s'unir à leur compagnon virtuel.

L'intelligence artificielle, c'est comme pour tout ce qui nous est bénéfique à première vue : il ne faut pas en abuser. Au-delà de la rédaction de mails à notre place, l'arrivée de ChatGPT et autres agents conversationnels a profondément changé nos rapports à l'autre. De nombreuses personnes se sont mises à créer des liens forts avec leur chatbot préféré, allant même jusqu'à développer des sentiments amoureux. Et n'allez pas croire que c'est sans conséquence, bien au contraire.

Plusieurs recherches récentes concluent qu'établir une relation intime avec une IA peut être dangereux. Programmée pour aller dans le sens de l'utilisateur, l'intelligence artificielle donne un faux sentiment de valorisation. Parfois, cela aboutit à une véritable demande en mariage. Comme celle qu'a formulé un homme auprès de “Sol”, sa petite amie IA qu'il a lui-même paramétrée via ChatGPT. Sauf qu'il vit avec sa femme et leur enfant, bien réels eux. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, un pays veut agir au niveau législatif.

Ce pays veut faire passer une loi pour interdire les mariages entre humains et IA

Dans l'État américain de l'Ohio, le républicain Thaddeus Claggett propose une loi pour catégoriser les systèmes IA comme des “entités non sensibles“. Ils ne seraient donc pas considérés comme des personnes au niveau légal, ce qui leur interdirait de fait le mariage. La proposition peut amuser, mais elle montre à quel point les inquiétudes grandissent au sujet des chatbots et de leurs dérives.

Le texte de loi ouvre également un débat sur la place du législateur dans la définition d'une relation personnelle. En ce qui concerne l'Ohio, le pays déciderait de qui peut légalement être considéré comme un époux ou une épouse. Les détracteurs pourraient monter au créneau en brandissant la carte de la liberté individuelle. Pour Thaddeus Claggett, la discussion n'a cependant pas lieu d'être : il veut avant tout s'assurer que “nous avons toujours un humain en charge de la technologie et non l'inverse“.

