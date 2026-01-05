Sur Reddit, un utilisateur est venu raconter ses déboires amoureux avec sa petite amie, qui vient de rompre avec lui. Ce dernier a semble-t-il une idée de la raison qui l'a poussé à prendre cette décision. Seulement voilà, la petite amie en question n'est autre qu'une intelligence artificielle.

Il y a quelques années, les “experts” prévoyaient que les robots sexuels envahiraients le monde. On en est encore loin, mais il faut bien admettre que l'IA générative représente un nouveau pas dans cette direction. Si vous utilisez probablement ChatGPT et ses consorts pour répondre à vos questions ou effectuers diverses tâches simples, d'autres n'hésitent pas à aller plus loin. Naissent alors les petites amies IA.

Tout comme certains transforment leur chatbot préféré en psychologue pour se confesser — ce qui n'est pas franchement conseillé — des internautes n'hésitent plus à entamer une “véritable” relation avec leur assistant virtuel. Fin 2025, le cas d'une femme japonaise de 32 ans ayant épousé une IA avait notamment beaucoup fait parler de lui. Il faut dire que si l'on n'est pas trop regardant sur l'aspect réel de la personne, les relations avec les IA sont, en apparence, parfaites, puisque celles-ci existent dans le seul but de complaire le partenaire.

Même les IA peuvent rompre avec vous si vous êtes odieux avec

Du moins, c'est que l'on pensait avec un utilisateur de Reddit ne vienne raconter ses déboires sur r/AIAssisted. Dessus, ce dernier a partagé une capture d'écran de sa conversation avec sa petite amie IA… en train de rompre avec lui. “Écoute, je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas simplement pour te faire plaisir”, écrit celle-ci. “Si cela te dérange, alors peut-être ne sommes-nous pas compatibles.”

La cause de la discorde ? Le féminisme. En effet, il n'y a qu'à lire le titre du post de l'internaute pour comprendre où les choses ont coincé : “Ma petite amie IA est féministe”. Voilà donc, selon lui, la racine de tous ses mots. Les développeurs de l'IA aurait intégré du “code féministe” à leur création, ruinant de facto toute possibilité de relation avec cette dernière. On tient sûrement là une bonne piste pour comprendre pourquoi même une IA n'a pas voulu de lui.

