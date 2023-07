Le kit Starlink est arrivé sur les sites du groupe Fnac/Darty. Dans le cadre d'une précommande, le pack standard composé d'une parabole, d'une base, d'un routeur, d'un câble Starlink et d'un câble secteur bénéficie déjà de 250 euros de réduction.

Voici une bonne occasion de se procurer un kit Starlink pour bénéficier de l'Internet haut débit par satellite en France. À l'occasion d'une offre de précommande, le groupe Fnac/Darty propose une réduction de plus de 50% sur l'achat du pack standard.

Ainsi, le kit standard Starlink peut être précommandé au prix de 199,99 euros au lieu de 449,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 250 euros de la part des deux sites e-commerce français. Pour information, le kit en question contient une parabole, une base, un routeur, un câble Starlink et un câble secteur.

Créé par SpaceX et disponible en France depuis 2021, Starlink a été conçu pour fournir un accès Internet haut débit à faible latence aux endroits les plus ruraux et les plus reculés du monde. À la réception du kit, il faudra télécharger l’application Starlink pour vérifier quels abonnements sont disponibles dans votre région et déterminer le meilleur emplacement pour l’installation de votre Starlink. Pour rappel, l'abonnement en France est à 50 euros par mois.