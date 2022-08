Starlink divise par deux le prix de son abonnement en France, il passe à 50€ par mois

SpaceX vient d’annoncer une baisse de prix importante pour son abonnement Starlink en France, son Internet par satellites. Au lieu de 99 euros par mois, SpaceX n’en demandera désormais que la moitié.

Hier soir, les abonnés à Starlink ont eu la bonne surprise de recevoir un mail de SpaceX, annonçant que les frais de service mensuels en France ont baissé. L’abonnement à l’Internet par satellite d’Elon Musk à 99 euros par mois a vu son prix être divisé par deux, passant à seulement 50 euros par mois. La France est donc désormais le pays où Starlink est le moins cher dans le monde.

Cependant, bien que l’abonnement soit désormais plus abordable, le prix de l’antenne est toujours très élevé, notamment à cause de la pénurie mondiale de puces. Il faudra débourser 634 euros au moment de la souscription pour le matériel, mais les frais de livraison sont offerts. Pour rappel, il s’agit désormais de la nouvelle version rectangulaire que l’entreprise avait dévoilée l’année dernière.

Starlink restreint la consommation des données des abonnés

Cette baisse importante du prix de l’abonnement s’accompagne d’une nouvelle politique de consommation des données. En effet, à partir d'octobre, l'entreprise prévoit de mettre en œuvre une « politique d'utilisation équitable », qui devrait impliquer un ralentissement de la vitesse d'accès à l'Internet lorsque les utilisateurs dépassent un plafond mensuel de 250 Go et si la capacité du réseau a été sollicitée.

L’abonnement sera donc toujours illimité, mais le débit sera bridé après 250 Go de données utilisées. Pour rétablir la priorité sur le réseau après 250 Go, les utilisateurs devront payer plus cher. « Les utilisateurs qui consomment 250 Go/mois ou moins de données seront prioritaires. Les utilisateurs qui dépassent 250 Go/mois auront toujours accès à des données illimitées, mais pourront connaître des vitesses plus lentes pendant les périodes de congestion du réseau », peut-on lire dans le message. « Les utilisateurs peuvent également choisir d'acheter des données supplémentaires pour récupérer la priorité à 10 €/100 Go ».

En déboursant 100 euros par mois pour Starlink, soit le même montant que le tarif initial de l’abonnement, vous disposeriez donc de 750 Go de données à utiliser avec un accès prioritaire. Si vous n’avez pas besoin d’un débit débridé au-delà des 250 Go, mais plutôt de la possibilité d’emporter votre antenne partout, Starlink propose une option Portabilité à 25 euros par mois.