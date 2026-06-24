Voici l’astuce d’Apple pour que ses présentateurs disent « Hey Siri » sans réveiller des millions d’iPhone

À chaque keynote Apple, les présentateurs prononcent « Hey Siri » des dizaines de fois. Pourtant, aucun iPhone ne réagit dans la salle ni chez les spectateurs. Un ingénieur a percé ce mystère grâce à une simple analyse audio.

Siri Apple
Crédits : 123RF

Les assistants vocaux écoutent en permanence le mot qui les réveille. Cette vigilance constante crée un problème bien connu, le déclenchement accidentel. Une voix à la télévision ou une conversation suffit parfois à activer un appareil sans raison. La firme à la pomme a longtemps soigné son interface autour de son assistant, comme le montrait l'interface de l'iPhone avec iOS 27 et une Siri enfin au niveau, présentée plus tôt cette année. Apple a aussi résolu un casse-tête bien plus discret.

Lors de ses conférences, la marque à la pomme diffuse des vidéos où ses présentateurs disent « Hey Siri » à de nombreuses reprises. Aucun iPhone du public ne s'active pourtant. Le phénomène a sauté aux yeux durant la WWDC 2026, la keynote qui a dévoilé la nouvelle version d'Apple Intelligence pour iOS 27. La firme de Cupertino n'a jamais expliqué comment elle évitait ces réveils en chaîne. Un ingénieur du son a décidé de creuser la question, animé par la curiosité.

Apple retire une plage de fréquences précise pour endormir Siri pendant ses keynotes

Le compte Techexplain a publié son analyse sur Substack. Son auteur a récupéré l'audio et la vidéo de la keynote, puis les a passés dans un analyseur de spectrogramme. Ce logiciel transforme le son en graphiques colorés qui montrent chaque fréquence. La vidéo a vite livré son secret. Apple avait retiré plusieurs bandes situées entre 3 kHz et 6 kHz. Sans elles, Siri niché dans chaque appareil n'entend plus son nom, même répété à l'écran face à des millions de spectateurs.

Cette plage de fréquences n'a rien d'anodin. L'iPhone embarque une puce toujours active, chargée d'échantillonner le son ambiant en continu. Elle convertit ce flux en spectrogramme, puis le confie à un réseau neuronal. Ce dernier ne cherche pas des mots mais un motif sonore précis, le sifflement produit quand on prononce « Siri ». Or ce son se loge justement entre 3 kHz et 6 kHz. En supprimant cette tranche, Apple permet à ses orateurs de parler naturellement sans déclencher tous les appareils alentour.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Shark TurboBlade : ce code casse le prix du puissant ventilateur rafraîchissant multidirectionnel !

Vous cherchez un ventilateur assez puissant pour vous aider à supporter les fortes chaleurs ? Le Shark TurboBlade a spécialement été conçu pour couvrir une large zone, permettant de rafraichir…

GTA 6 : on connaît enfin le prix officiel du jeu, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle

Après de longs mois d’attente, l’information a finalement été révélée par Geoff Keighley : le prix de GTA 6 est désormais officiel. Pas de mauvaise surprise au niveau de la…

Quelqu’un usurpe le nom de la FIFA pour faire disparaître des sites pirates de Google

Quelqu’un bombarde Google de plaintes générées par IA pendant le Mondial. Toutes réclament le déréférencement total de dizaines de sites pirates. Elles arborent le nom de la FIFA, qui n’y…

Soldes d’été NordVPN : c’est le bon moment pour sécuriser vos données à prix cassé

Les soldes d’été débarquent en force chez NordVPN ! Du 24 juin au 21 juillet inclus, le leader de la cybersécurité casse ses prix sur ses abonnements. L’occasion rêvée pour…

Cette Tesla Model 3 maltraitée pendant deux ans révèle une vérité inattendue sur les batteries des VE

Les batteries de voitures électriques font peur, surtout sur les véhicules d’occasion malmenés. Une Tesla Model 3 ex-location avait perdu 20 % de capacité en à peine deux ans. Ce…

Deezer lance Remix, une fonctionnalité pour créer vos propres versions de vos morceaux préférés… ou presque

Deezer vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité tout droit inspirée de ce que propose déjà TikTok depuis plusieurs années. Baptisée Remix, celle-ci laisse la main à l’utilisateur pour modifier différents éléments…

Prime Day : les montres connectées et écouteurs Huawei sont à prix mini sur Amazon

Pour ce deuxième jour du Prime Day, nous avons trouvé pour vous de superbes offres Huawei sur Amazon. Si vous avez un budget limité pour vous équiper, nous vous conseillons…

Google Messages vous laissera discuter avec Google Messages, mais pour quoi faire ?

Google travaille sur un nouveau genre d’assistant intégré à Google Messages. Il s’agirait de parler à l’application elle-même. Non, ce n’est pas destiné aux personnes qui se sentent seules. Il…

Google Home Speaker : il se procure une enceinte en avance et révèle son plus gros défaut (et ses qualités audio)

Alors que la nouvelle enceinte Google Home Speaker est disponible à la précommande, un internaute a réussi à s’en procurer une en avance. Il a livré ses premières impressions et…

Ne vous précipitez pas sur l’iPhone Ultra, cette étude sur sa dépréciation va vous refroidir

L’iPhone Ultra s’annonce comme le smartphone le plus cher jamais vendu par Apple. Mais acheter ce pliable dès sa sortie pourrait se révéler très coûteux. Une étude sur la dépréciation…