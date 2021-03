Jupiter’s Legacy : date de sortie, personnages, histoire, toutes les infos sur la série Netflix

Jupiter's Legacy est la nouvelle série de super-héros de Netflix. Mais il ne s'agit pas d'une série classique mettant en scène des individus dotés de super-pouvoirs et prêts à tout pour protéger son prochain. Jupiter's Legacy change les codes et se penche sur le cas sur les enfants des super-héros, relégués au second plan et qui vont tenter par tous les moyens de s'affranchir de leurs parents. Protagonistes, histoire, date de diffusion, voici donc ce qu'il faut savoir sur le prochain gros carton de Netflix !

Face à la déferlante suscitée par la série The Boys et diffusée par Amazon Prime Video, il fallait que Netflix trouve une réponse adéquate. Les séries qui mettent en scène les super-héros, c’est bien, mais le public commence à se lasser des messages bien pensants véhiculés par ce genre de programme. Certes, Netflix a déjà dans son catalogue des séries comme Jessica Jones, The Punisher ou Umbrella Academy, qui nagent à contre-courant des films et séries super-héroïques classiques.

Mais pour concurrencer The Boys, il lui fallait aller encore plus loin et trouver une série qui casse tous les codes, qui n’hésite pas à critiquer le monde merveilleux des super-héros, tout en lui offrant une dimension politique et sociale. Et cette série, Netflix l’a finalement trouvée en rachetant le studio de comics Millarworld en 2017. Intitulée Jupiter’s Legacy, il s’agit d’une adaptation de comics sortis entre 2013 et 2017 et qui a connu un joli succès chez les fans de BD. Mais c’est surtout l’œuvre de Mark Millar, un auteur de renom à qui l’on doit entre autres Kick-Ass ou la saga Civil War chez Marvel.

Jupiter’s Legacy est donc la nouvelle série de super-héros (ou anti-super-héros ?) signée Netflix et elle risque bien de faire beaucoup de bruit dans les prochains mois. Voici tout ce que l’on sait sur Jupiter’s Legacy, sa date de diffusion, ses épisodes, son intrigue et ses personnages.

🗓 Quelle est la date de diffusion de Jupiter’s Legacy sur Netflix ?

La série est prévue pour le 7 mai 2021. L’intégralité de la 1re saison sortira ce jour-là.

🔢 Combien d’épisodes compte la série ?

La première saison de la série compte 8 épisodes. La durée moyenne des épisodes n’a pas encore été communiquée. Néanmoins, si l’on se fie aux séries habituelles de super-héros produites par Netflix, il est probable que chaque épisode devrait durer entre 45 et 50 minutes chacun.

Pour la petite histoire, le scénario du premier épisode a été confié à Steven DeKnight, qui a notamment travaillé sur Buffy, Angel, Smallville, Dollhouse, Spartacus et plus récemment sur la série Daredevil de Netflix. Un autre épisode a quant à lui été scénarisé par Kate Barnow, qui a régulièrement œuvré sur True Blood.

🎬 Le tournage de la série est-il réellement terminé ?

Oui, et on peut dire que Jupiter’s Legacy a même pris son temps pour arriver sur Netflix. Le clap de fin a eu lieu fin janvier 2020, ce qui a laissé près d’un an et demi à la production pour totalement finaliser le projet, sur fond de crise sanitaire bien entendu.

📄 Au fait, ça raconte quoi, Jupiter’s Legacy ?

Rentrons maintenant dans le vif du sujet. En 1932, Sheldon Samson, son frère Walter et quelques autres individus découvrent une mystérieuse source de pouvoirs. Ils deviennent alors les premiers super-héros que la Terre ait connus. Ils fondent alors un groupe appelé l’Union, et tentent de protéger et d’améliorer l’Humanité. La série se déroule de nos jours et s’attarde sur les enfants des super-héros, qui possèdent eux-aussi des super-pouvoirs, mais qui n’ont pas vraiment décidé de suivre les traces de leurs ainés.

« La première génération de super-héros est parvenue à assurer la paix dans le monde pendant près d’un siècle. Au tour de leurs enfants de prendre la relève. » Voici comment Netflix résume Jupiter’s Legacy.

Au passage, ne vous étonnez pas s’il s’est écoulé près d’un siècle entre l’apparition des premiers super-héros et la jeune génération : c’est bien connu, dans le monde des comics, les personnages vieillissent bien moins vite que la normale.

🦸‍♂️ Qui sont les personnages principaux de la série ?

Sheldon Sampson (The Utopian) est le leader de l’Union et le super-héros qui a tous les pouvoirs, ou presque. Comparable au Superman de DC, The Utopian porte un costume rouge et blanc, orné d’un aigle d’or logé sur la poitrine. C’est lui qui est chargé de faire régner l’ordre et la justice depuis près d’un siècle, mais il va devoir faire face à un nouveau conflit plutôt inattendu de la part de ses propres enfants.

Le super-héros est incarné par Josh Duhamel, que les fans de la saga Transformers connaissent bien, lui qui a tenu aussi tenu un rôle récurrent dans la série Las Vegas.

est le leader de l’Union et le super-héros qui a tous les pouvoirs, ou presque. Comparable au Superman de DC, The Utopian porte un costume rouge et blanc, orné d’un aigle d’or logé sur la poitrine. C’est lui qui est chargé de faire régner l’ordre et la justice depuis près d’un siècle, mais il va devoir faire face à un nouveau conflit plutôt inattendu de la part de ses propres enfants. Le super-héros est incarné par Josh Duhamel, que les fans de la saga Transformers connaissent bien, lui qui a tenu aussi tenu un rôle récurrent dans la série Las Vegas. Grace Kennedy Sampson (Lady Liberty) est la seconde femme de Sheldon. Dotée d’une super force, elle possède également une super vitesse et une agilité surhumaine. Elle a acquis ses pouvoirs en même temps de The Utopian, mais n’est devenue sa femme que dans les années 60.

Dans la série, Lady Liberty est interprétée par Leslie Bibb, que l’on a pu apercevoir dans le rôle de la journaliste Christine Everhart dans les films Iron Man et Iron Man 2, ainsi que dans la série American Housewife.

est la seconde femme de Sheldon. Dotée d’une super force, elle possède également une super vitesse et une agilité surhumaine. Elle a acquis ses pouvoirs en même temps de The Utopian, mais n’est devenue sa femme que dans les années 60. Dans la série, Lady Liberty est interprétée par Leslie Bibb, que l’on a pu apercevoir dans le rôle de la journaliste Christine Everhart dans les films Iron Man et Iron Man 2, ainsi que dans la série American Housewife. Walter Sampson (Brainwave) est le jeune frère de Sheldon. Il possède de puissants pouvoirs télépathiques : il est capable de projeter et d’enfermer l’esprit d’une personne dans son propre monde. Il peut créer des illusions psychiques et même tuer un individu en provoquant une rupture d’anévrisme.

Le personnage est incarné par Ben Daniels, que l’on a pu voir dans Rogue One: A Star Wars Story (il y interprète le Général Merrick). À la télévision, l’acteur s’est distingué pendant deux saisons dans la série L’Exorciste dans laquelle il est incarnait le Père Marcus Keane.

est le jeune frère de Sheldon. Il possède de puissants pouvoirs télépathiques : il est capable de projeter et d’enfermer l’esprit d’une personne dans son propre monde. Il peut créer des illusions psychiques et même tuer un individu en provoquant une rupture d’anévrisme. Le personnage est incarné par Ben Daniels, que l’on a pu voir dans Rogue One: A Star Wars Story (il y interprète le Général Merrick). À la télévision, l’acteur s’est distingué pendant deux saisons dans la série L’Exorciste dans laquelle il est incarnait le Père Marcus Keane. Chloe Sampson (Lady Liberty II) est la fille de Sheldon et Grace Kennedy. Elle possède les mêmes dons que ses parents et dispose d’un cri surpuissant, mais n’a pas hérité de leur goût pour le super-héroïsme. Droguée et adepte des boîtes de nuit, elle est en conflit permanent avec sa mère.

Chloe est interprétée par l’actrice Elena Kampouris qui a son actif des rôles dans Mariage à la grecque 2, Le Dernier Jour de ma vie ou la série Gossip Girl.

est la fille de Sheldon et Grace Kennedy. Elle possède les mêmes dons que ses parents et dispose d’un cri surpuissant, mais n’a pas hérité de leur goût pour le super-héroïsme. Droguée et adepte des boîtes de nuit, elle est en conflit permanent avec sa mère. Brandon Sampson (No Dual) est le fils de Sheldon et Grace Kennedy. Plus jeune que Chloe, il vit comme elle dans l’ombre de ses parents super-héros. Il possède de puissants pouvoirs de télékinésie, peut voler et déplacer de très lourds objets par la pensée. Il dispose également d’une super-ouïe et peut projeter des rafales d’énergie avec ses yeux. Il est lui aussi en conflit avec ses parents, mais dans une moindre mesure que sa sœur (au début tout du moins !).

Le jeune homme est incarné par Andrew Horton, qui a notamment joué dans It Came from the Desert en 2017.

🖋 Qui sont les auteurs des comics ?

Les comics Jupiter’s Legacy ont été scénarisés par Mark Millar et dessinés par Frank Quitely. Le premier est un auteur prolifique de BD, puisqu’il est à l’origine de comics comme Kingsman, Kick-Ass ou Wanted. Tous ont été adaptés au cinéma. Il est également l’auteur de la saga Civil War publiée chez Marvel, saga qui a été adaptée sur grand écran en 2016 sous le nom de Captain America Civil War. Mark Millar est un auteur tellement prolifique qu’il a fondé en 2004 sa propre entreprise de création de comics, Millarworld. C’est cette même entité qui a été acquise par Netflix en 2017, Mark Millar et sa femme restant néanmoins à la tête de la société. La première adaptation résultant de ce rachat est donc Jupiter’s Legacy, mais d’autres projets devraient rapidement suivre.

Quant à Frank Quitely, il s'agit lui aussi d'un dessinateur très connu des fans de comics. Il a notamment travaillé sur The Authority (avec Mark Millar), All-Star Superman, New X-Men et The Invisibles. Il a reçu à 4 reprises le prix Eisner, le prix le plus prestigieux dans le monde des comics.

👨‍👩‍👧‍👦 Jupiter’s Legacy s’adresse-t-il à toute la famille ?

Sur le site de Netflix, la série Jupiter’s Legacy est classée 16+. À titre de comparaison, et toujours dans le genre super-héroïque, une série comme Umbrella Academy est elle aussi classifiée 16+, tout comme Titans ou Jessica Jones. Flash ou Supergirl sont quant eux destinés aux 13 ans et plus, mais pas Arrow, qui est réservé aux plus de 16 ans. Enfin, du côté de la concurrence, la série The Boys est classifiée 18+.

S’il y a toujours une petite marge de tolérance, il ne s’agit donc pas d’une série destinée aux plus jeunes.

🥈 Une saison 2 est-elle déjà en préparation ?

À ce stade, on ignore encore si une saison 2 de Jupiter’s Legacy est déjà dans les tuyaux. Comme à l’accoutumée, si la première saison rencontre le succès escompté, Netflix ne se privera pas d’annoncer rapidement une suite à la série. Et il y a matière, puisque la saga de comics compte même un spin-off raconté dans Jupiter's Circle.

Rappelons néanmoins que, lorsque l’audience n’est pas au rendez-vous, Netflix a tôt fait d’annuler l’un de ses programmes (les fans de Sense8, The OA, The Society ou Dark Crystal en savent quelque chose).

