Jupiter’s Legacy : découvrez la bande-annonce de la nouvelle série de super-héros Netflix

Jupiter's Legacy, la nouvelle série de super-héros signée Netflix, va bientôt débarquer. En attendant, la plateforme de streaming dévoile une bande-annonce de la série. Vous avez aimé Umbrella Academy et The Boys ? Ça tombe bien, Jupiter's Legacy s'annonce comme un subtil mélange des deux.

Après un premier trailer diffusé début mars, Netflix vient tout juste de dévoiler une “vraie” bande-annonce de Jupiter's Legacy, une série de super-héros pas tout à fait comme les autres. Son pitch ? “Après avoir protégé l'humanité pendant près d'un siècle, les vieux super-héros se tournent vers leurs enfants pour reprendre le flambeau. Mais la tension monte vite avec cette nouvelle génération de combattants avides de prouver leur valeur, alors qu'ils se démènent pour être à la hauteur de la réputation légendaire de leurs parents, mais aussi de leurs propres aspirations et exigences.”

Si Jupiter's Legacy ne vous dit rien, ce n'est probablement pas le cas des lecteurs de comics. Adapté d'une saga signée Mark Millar, auteur de Kick-Ass et de Civil War, Jupiter's Legacy s'annonce d'ores et déjà comme l'une des séries phares de cette année 2021. Et au vu de la nouvelle bande-annonce, fans et moins fans de comics devraient y trouver leur compte.

Jupiter's Legacy est une série de super-héros qui sont loin d'être irréprochables

Le trailer diffusé par Netflix montre que la série devrait suivre plus ou moins le fil des comics. Un petit groupe d'individus acquiert des pouvoirs sur une île mystérieuse et devient le premier groupe de super-héros de l'humanité. De nos jours, leurs enfants ont hérité de leurs incroyables talents, mais se sont totalement éloignés des valeurs prônées par leurs parents. La série met clairement l'accent sur les conflits intergénérationnels, tout en dénonçant la conduite et les dérives des super-héros.

Si les séries super-héroïques n'arrêtent pas d'envahir le petit écran depuis quelques écrans, Jupiter's Legacy a tous les atouts pour devenir l'une des meilleures du genre. Un solide scénario, une production aux petits oignons, un bon petit casting… En outre, Mark Millar est loin d'être un débutant en la matière, et on peut lui faire confiance pour avoir gardé un œil sur son “bébé”, malgré le rachat de son studio par Netflix. Enfin, si la série suit l'histoire des comics, nous vous encourageons vivement à la regarder jusqu'au bout, car ce qui arrive à l'un des super-héros est pour le moins inattendu… Allez, arrêtons-la les spoilers.

Jupiter's Legacy sera diffusé dès le 7 mai 2021 sur Netflix. Les 8 épisodes que compte la série seront tous disponibles le jour même.