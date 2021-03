Netflix choisit Jupiter’s Legacy pour concurrencer The Boys, voici le trailer

Face au succès de The Boys chez Amazon Prime Video, Netflix annonce Jupiter’s Legacy, adaptation du comics de Mark Millar et Frank Quitely. Histoire de superhéros tragique, elle raconte l’histoire de Chloe et Brandon Sampson, enfants des deux plus grands superhéros de la planète. La série sera diffusée sur Netflix à partir du 7 mai 2021. Voici le premier trailer.

The Boys, l’adaptation sur Amazon Prime Video du comics créé par le sulfureux Garth Ennis, avec l’aide du dessinateur Darick Robertson, est un succès. Autant dans les critiques que dans l’audience. Nous avons relayé dans nos colonnes que le premier épisode de la saison 2 a accueilli davantage de spectateurs durant les premiers jours de diffusion que le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, laquelle est pourtant la plus populaire chez Disney+. Un succès qui donne évidemment envie à Netflix.

Lire aussi – Stranger Things : la saison 4 sera “la plus sombre de toutes”

Pour contrer The Boys, le leader mondial du streaming vidéo annonce l’arrivée cette année de l’adaptation d’un autre comics, Jupiter’s Legacy. Le but de Netflix est simple : disposer de sa propre série de superhéros avec une écriture plus adulte. Le premier épisode de la série sera diffusé le 7 mai prochain, soit dans deux petits mois. Et Netflix en a diffusé le premier trailer, séquence que vous pouvez retrouver en fin de cet article. Nous vous conseillons également de visiter le compte Twitter NX de Netflix (juste ci-dessous) pour plus de photos de la série.

Une histoire familiale tragique sur fond de super-pouvoirs

Jupiter’s Legacy est à l’origine un comics écrit par Mark Millar, auteur prolifique et au talent fou. Nous lui devons Kingsman, Kick Ass, The Autority, ou encore l’arc narratif Civil War chez Marvel. La série est dessinée par Frank Quitely (New X-Men, The Autority, etc.). Jupiter’s Legacy raconte l’histoire de Chloe et Brandon Sampson, les enfants des deux plus grands superhéros de la planète, The Utopian et Lady Liberty. Désabusés, irresponsables et surpuissants de la part leur héritage, ils seront mêlés à un conflit familial tragique où ils devront tous deux choisir un camp.

FIRST LOOK: #JupitersLegacy, a new series based on the @mrmarkmillar & Frank Quietly comic book series about the world's first superheroes starring @joshduhamel Leslie Bibb, Ben Daniels, @MattLanter, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Ian Quinlan, and Tyler Mane pic.twitter.com/8XjP77BkiZ — Netflix Queue (@netflixqueue) March 1, 2021

La bande dessinée a été publiée chez Image comics à partir de 2013. Elle fait partie de Millarworld, le studio de production de Mark Millar, racheté par Netflix en 2017. Supercrooks, une autre série en cours de développement chez Netflix, est également une adaptation d'un comics de Millarworld. Le projet Jupiter’s Legacy est en développement chez Netflix depuis 2018. Mark Millar sera producteur exécutif. Sang Kyu Kim sera showrunner. Parmi les acteurs, vous retrouvez Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade et Matt Lanter.