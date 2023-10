Le jeu vidéo permettrait de réduire le stress et le sentiment d’isolement, d’après ce sondage

Plusieurs syndicats d’entreprises investies dans le domaine du jeu vidéo, dont le S.E.L.L français (syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs), ont organisé un grand sondage auprès des gamers de tout type du monde entier. Alors que l’on accuse souvent le jeu vidéo de tous les maux, les résultats de cette grande enquête révèlent que cette industrie est plus qu’un simple loisir pour nombre de personnes.

Le rapport annuel Power Of Play regroupe les résultats d’une enquête organisée par les professionnels internationaux du jeu vidéo du monde entier auprès de 13 000 joueurs dans 12 pays dont la France et les États-Unis. Quelles sont leurs motivations quand ils jouent ? Quelles sont leurs attentes ? C’est ce que révèle cette étude, pour dépasser les préjugés dont souffrent les « gamers ».

69 % des répondants s’accordent à dire que « s’amuser est la principale raison pour laquelle ils jouent, et 63 % s’adonnent au jeu vidéo pour « passer le temps ». Mai ils déclarent également que le jeu vidéo les aide à surmonter les moments difficiles, en leur fournissant un exutoire sain face aux tracas du quotidien ». De nombreuses voix affirment fréquemment que les jeux vidéo rendent les jeunes plus violents. Ce sondage démontre que cette activité, plus qu’un « bête » loisir, est un véritable stimulant et soulage le stress.

Le jeu vidéo calme le stress et renforce les capacités d’apprentissage, contrairement aux préjugés

Pour 58 % des sondés, une session gaming vaut une séance de relaxation et serait même plus efficaces qu'une séance chez le psychologue. Il les aiderait à se sentir moins stressés (71 % des répondants), moins anxieux (61 %) et moins seuls, à 55 %. En effet, pour 67 % des joueurs interrogés, « les jeux vidéo permettent de se faire de nouveaux amis ».

Selon Power of Play, « la moitié des gamers mondiaux joue avec d’autres joueurs en ligne au moins une fois par semaine, et plus d’un tiers joue avec d’autres personnes physiquement ». Des liens qui, en retour, permettraient « d’améliorer la créativité, la capacité de résolution de problèmes, mais aussi les facultés cognitives et le sens de la collaboration ». N’hésitez pas à consulter l’enquête Power of Play publiée par les syndicats mondiaux du jeu vidéo.