Jeu PS4 pas cher : procurez-vous God of War à moitié prix

Besoin de compléter votre bibliothèque de jeux PS4 ? Chez Amazon et Auchan, il est possible d'avoir God of War à moitié prix. Grâce à une réduction de 50%, le jeu en question passe sous la barre des 10 euros seulement.

L'univers des jeux vidéo est à l'honneur en ce début d'avril 2023. Après le pack PS5 + God of War Ragnarök à prix réduit, c'est au tour d'un jeu vidéo sur PS4 de faire l'objet d'un deal intéressant.

Actuellement, la version physique du jeu PS Hits God of War est vendue par le géant Amazon et l'enseigne française Auchan au prix de 9,99 euros au lieu de 19,99 euros ; soit une remise immédiate de 10 euros par rapport au tarif conseillé du produit.

Sorti en 2018 et développé par Santa Monica Studio, God of War met en avant le personnage Kratos qui a laissé derrière lui sa vengeance contre les dieux de l’Olympe. Il cherche à mener une vie paisible dans une terre qui lui est inconnue. Kratos devra endosser le rôle de mentor et de protecteur pour son fils Atreus, alors que de puissantes forces menacent de bouleverser sa nouvelle vie dans le royaume des divinités et des monstres nordiques.