La PS5 avec God of War Ragnarök est ENFIN à prix réduit !

La PS5 est proposée sous forme de pack promotionnel chez différents revendeurs en France. Pendant une durée limitée, Amazon, Fnac et Leclerc vendent la console de Sony avec le jeu God of War Ragnarök à moins de 470 euros.

Plus de deux ans après sa sortie en France, la console PS5 de Sony fait enfin l'objet d'une offre promotionnelle sur les sites de plusieurs revendeurs.

Amazon, Fnac et Leclerc vous donnent en effet la possibilité d'acquérir la console next-gen de la marque asiatique avec God of War Ragnarök au prix de 469 euros au lieu de 519 euros. Pour information, il s'agit de la console PS5 en version digitale et du jeu God of War Ragnarök au format dématérialisé. Et le pack inclut aussi une manette sans fil DualSense, un socle, un câble HDMI, un cordon d'alimentation et un câble USB.

Pour rappel, la PS5 dispose d'un SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm), d'un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, d'un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS, du Ray Tracing, de 16 Go de RAM GDDR6 256 bits, d'un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux, de deux emplacements NVMe SSD et USB, et d'un moteur 3D audio révolutionnaire.