Un million d’utilisateurs en mois pour Facebook, des airtags modifiés pour mieux espionner, c’est le récap

Facebook perd 1 million d'utilisateurs actifs en un an. Une première dans son histoire qui lui vaut une chute en bourse. Jeff Bezos demande à la municipalité de Rotterdam de démonter un pont. Il gêne pour sortir son yacht flambant neuf du port. Et des AirTags silencieux, parfait pour espionner une personne, sont en vente libre sur Internet. C'est le récap !

La journée du 3 février a été marquée par deux sujets. D’une part la musique. Spotify a annoncé avoir dépassé les 400 millions d’utilisateurs inscrits, dont 180 millions paient un abonnement. Le concurrent français Deezer annonce avoir dépassé les 90 millions de titres, tous en qualité « lossless », faisant presque oublier la récente augmentation de tarif. Et les DRM que nous avions cru enterrés refont surface lors d’un procès. Deuxième sujet : Tesla, qui ne cesse de rappeler des voitures. Dernier problème en date : la ceinture de sécurité. Mais ce ne sont pas les sujets qui ont retenu notre attention. Les voici.

Jeff Bezos fait démonter un pont pour faire passer son yacht

C’est l’information insolite de la journée : Jeff Bezos a commandé un énorme yacht au chantier naval de Rotterdam. Le bateau est si grand qu’il ne peut sortir du port. Il est coincé par un pont. Et pas n’importe quel pont : une structure qui date de 1878. L’ancien patron d’Amazon a donc demandé à la municipalité de Rotterdam de démonter le pont. Ce n’est que la partie centrale qui sera enlevée, afin de laisser passer le yacht. Puis il sera remonté afin de permettre à nouveau le trafic routier.

Le nombre d’utilisateurs actifs de Facebook baisse pour la première fois

C’est la chute libre chez Facebook. Il y a plusieurs jours, nous rapportions dans nos colonnes que Meta abandonnait son projet de cryptomonnaie. Et hier, la firme américaine annonçait des résultats financiers en demi-teinte. Parmi les indicateurs se trouve celui des utilisateurs actifs. Ce chiffre a baissé de 1 million en un an. C’est la première fois sur les 18 années d’exercice de Facebook que le réseau social perd des utilisateurs actifs. Conséquence : le titre dégringole en bourse.

Des AirTags silencieux optimisés pour l’espionnage sont en vente sur le web

La balise Bluetooth Airtags d'Apple est faite pour localiser un objet et, surtout, pour sonner et avertir son propriétaire de sa localisation. Mais des individus malveillants et malhonnêtes les détournent pour commettre des exactions. Suivre une personne sans qu’elle le sache. Pister des voitures pour les voler. Etc. Pour cela, ils utilisent des Airtags modifiés. Ces derniers ne sonnent pas quand ils sont repérés. Et certains sont même en vente libre sur Internet. Pas besoin de farfouiller bien loin puisqu’un site de vente aux enchères bien connu en propose…

