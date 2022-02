Spotify passe la barre des 400 millions d’utilisateurs mais son action en bourse continue de chuter

Au cours du dernier trimestre 2021, Spotify a dépassé les 400 millions d’utilisateurs. Parmi eux, 180 millions payent un abonnement premium. Pour autant, le service de streaming connaît une croissante moins forte que les années précédentes, ce qui rend les investisseurs particulièrement frileux. Sans compter sur la récente polémique liée au podcast de Joe Rogan.

C’est la période des bilans financiers sur le dernier trimestre 2021, et celui de Spotify est en demi-teinte. Comme on pouvait s’y attendre, la plateforme reste en tête des services de streaming et se paye même le luxe de dépasser les 400 millions d’utilisateurs. En atteignant 406 millions d’utilisateurs, elle affiche une croissance de 18 % par rapport à l’année précédente. Au total, 180 millions d’entre eux ont souscrit à un abonnement Premium, soit 16 % de plus qu’à la fin 2020.

En matière de chiffre d’affaires, Spotify a touché 2,69 milliards d’euros au dernier trimestre (+24 % par rapport à 2020). Les choses sont également au beau fixe du côté des pertes, car la firme affiche un déficit de 39 millions d’euros, soit bien moins important que celui de l’année dernière qui s’élevait à 125 millions d’euros. Sur l’année complète, le chiffre d’affaires atteint 9,67 millions d’euros soit 22,69 % de plus qu’en 2020, tandis que les pertes sont égales à 34 millions d’euros. En 2020, Spotify avait perdu 581 millions d’euros.

Pourquoi l’action de Spotify chute en bourse

Alors, où est le problème ? La première chose à noter est la déception des analystes. Ces derniers avaient calculé de meilleurs résultats, et les nouvelles prévisions de Spotify ne viennent pas arranger les choses. En effet, celui-ci s’attend à atteindre 428 millions d’utilisateurs dont 183 millions d’abonnés payants d’ici la fin du trimestre en cours. Même si cet objectif est atteint, la croissance continuerait de baisser par rapport au trimestre précédent.

Aussi, les investisseurs se montrent plus frileux qu’à l’ordinaire. L’action de Spotify a baissé de 10,43 %, jusqu’à valoir aujourd’hui 171,90 dollars. Son bilan financier vient donc enfoncer le clou après une semaine difficile, causé par la polémique autour du podcast de Joe Rogan et ses messages antivax. Daniel EK, patron du service, a tenté d’apaiser les esprits en déclarant essayer de « trouver un équilibre entre l’expression créative et la sûreté de nos utilisateurs ».

