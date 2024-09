JBL Clip 5 : l’enceinte Bluetooth revient à moins de 46 € chez Leclerc

Vous êtes à la recherche d'une enceinte Bluetooth pas trop chère ? Optez pour la JBL Clip 5 qui peut vous revenir à moins de 46 euros sur le site e-commerce français Leclerc. Attention, le bon plan est valable au cours des French Days.

Jusqu'au dimanche 6 octobre 2024, à l'occasion des French Days de l'automne, l'enseigne française Leclerc effectue une remise fidélité de 30 % sur l'achat d'une enceinte de la marque JBL. Proposée dans un coloris blanc, la JBL Clip 5 est au prix de revient de 45,49 euros au lieu de 64,99 euros. Les 19,50 euros de remise sont obtenus si le client possède la carte du magasin. Aussi, le montant en question pourra être utilisé durant un prochain achat effectué chez Leclerc.

Considérée comme une mini enceinte portable sans fil, la JBL Clip 5 dispose d'une puissance RMS de 7 watts, d'une réponse en fréquence dynamique allant de 95 Hz à 20 kHz, et d'une batterie lithium-ion rechargeable lui permettant d'être autonome pendant 12 heures. Compatible avec le Bluetooth 5.3, l'enceinte de JBL permet d'être reliée à distance depuis un smartphone, une tablette ou tout autre appareil équipé de la technologie sans fil. Grâce à l'indice de protection IP67, l'enceinte Clip 5 est résistante à l'eau et à la poussière. Pour terminer, l'appareil affiche des dimensions de 8.6 x 13.5 x 4.6 cm et un poids estimé à 290 grammes.