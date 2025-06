L'EurolISPA, association de fournisseurs d'accès à Internet européens, met en garde contre l'escalade dans le blocage des sites pirates. Selon elle, il faut revoir les méthodes utilisées actuellement.

La guerre entre les ayants droit et les sites Internet proposant illégalement des contenus protégés est clairement montée d'un cran. En Europe, la justice de plusieurs pays a donné des autorisations que d'aucuns qualifieraient d'extrêmes. L'Espagne est un bon exemple. LaLiga, l'équivalent de la Ligue 1 de football chez nous, a obtenu le droit de bloquer des adresses IP presque sans contrôle extérieur. Un pouvoir qui n'a pas manqué de provoquer des dommages collatéraux, avec la mise hors ligne de sites ou services tout à fait légitimes.

C'est en partant de ce constat que l'EuroISPA, association d'environ 3 300 fournisseurs d'accès à Internet (FAI) européens, fait part de ses craintes face aux mesures qu'elle juge “disproportionnées“. Dans un document adressé à la Commission européenne, elle rappelle que “malgré de nombreux incidents de surblocage, certains États membres continuent d'intensifier leurs efforts et ont donc pris des mesures de plus en plus agressives pour étendre les ordonnances de blocage au-delà des fournisseurs d'accès Internet locaux“.

L'EuroISPA appelle à changer les méthodes de lutte contre les sites pirates

Les exemples de dérives ne manquent pas. Lors de la mise en place du “Piracy Shield” en Italie, de nombreux sites légaux sont devenus inaccessibles pendant parfois une douzaine d'heures. Même Google Drive en a fait les frais.En ce qui concerne l'Espagne, l'EuroISPA accuse carrément LaLiga d'avoir volontairement passé sous silence les conséquences possibles de sa demande à la justice du pays. L'association ne mâche pas ses mots.

“LaLiga a obtenu l'ordonnance de blocage sans en informer les fournisseurs de services via le cloud, tout en cachant sciemment au tribunal le préjudice prévisible pour le grand public. Cette approche brutale témoigne non seulement d'une incompréhension fondamentale du fonctionnement d'Internet, mais elle viole également le principe de la neutralité du réseau“. Cela étant dit, l'organisme propose des solutions pour sortir de l'escalade.

Comment bloquer les sites pirates en minimisant les dégâts ?

Malgré ce que leurs propos peuvent laisser penser, les FAI européens veulent participer à la lutte contre le piratage. Mais d'une autre manière qui n'a au fond rien de sorcier : “L'EuroISPA estime que les approches collaboratives entre les ayants droit et les intermédiaires sont plus efficaces que les décisions de justice […]”. Autrement dit, les ayants droit feraient mieux de se rapprocher des FAI pour discuter des mesures à prendre plutôt que de les poursuivre devant les tribunaux.

Cet appel à la collaboration a déjà été passé plusieurs fois, et certains pays européens y ont répondu. Par exemple la Belgique qui possède des directives très claires en la matière, permettant aux FAI d'agir rapidement et de manière ciblée. En attendant de généraliser ce genre de procédé, l'association explique que la Commission européenne doit cesser d'ajouter des contraintes supplémentaires sur les FAI.

“L'objectif ultime devrait être de réunir les parties prenantes – malgré leurs intérêts commerciaux potentiellement conflictuels – pour collaborer à la recherche de solutions pratiques et durables à la piraterie en ligne“, résume-t-elle. Et y parvenir ne doit pas prendre trop de temps. L'EuroISPA insiste sur le fait qu'il est urgent d'agir avant que le blocage des sites pirates entraîne malgré lui des conséquences dramatiques.