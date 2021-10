iPhone 14 : Apple pourrait abandonner l’encoche pour un écran troué signé LG

Les iPhone 14 devraient enfin laisser tomber l'encoche. Pour la première fois, Apple miserait sur un écran troué similaire à ceux des smartphones Android. Il se pourrait que le géant de Cupertino se tourne vers les écrans tactiles conçus par LG.

Avec les futurs iPhone 14, Apple devrait finalement tirer un trait sur l'encoche. Pour la première fois, le géant de la Silicon Valley cacherait tous les capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID dans une petite cavité dans l'écran. Plusieurs informateurs affirment qu'Apple va adopter l'écran troué des années après les smartphones Android.

Alors que les fuites concernant les prochains iPhone se multiplient, LG développe une nouvelle technologie d'écran troué, rapportent nos confrères de The Elec. LG ayant abandonné sa division mobile début d'année, cette technologie est indéniablement destiné à d'autres constructeurs. Parmi les partenaires principaux de LG, on trouve Apple. LG produit d'ailleurs une partie des écrans destinés aux iPhone 13. La firme sud-coréenne essaie depuis longtemps de convaincre Apple de se reposer intégralement sur ses écrans et d'abandonner Samsung.

Un iPhone 14 Pro avec écran troué LG ?

The Elec précise d'ailleurs que les nouvelles technologies de LG Display seront réservés aux clients étrangers du groupe. Dans ce contexte, on peut raisonnablement s'attendre à ce que LG propose ses panneaux troués à Apple pour les iPhone 14. Pour l'heure, rien n'indique que le géant de Cupertino se tourne vers LG plutôt que vers Samsung. Néanmoins, il est notoire qu'Apple cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de Samsung en multipliant les partenariat avec d'autres firmes spécialisées, dont LG et BOE.

En parallèle, LG développe aussi des écrans capables de cacher une caméra pour les selfies. Ces dalles, similaires à celles du Galaxy Z Fold 3 de Samsung, cachent la caméra frontale sous une zone de basse résolution de 200 pixels par pouce (PPI). Cette technologie sera disponible bien après les écrans perforés, avance The Elec.

Pour rappel, seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max auraient droit à un écran troué. Sur les modèles plus abordables, les iPhone 14 et 14 mini, Apple placerait encore une encoche au dessus de l'écran pour loger les capteurs pour Face ID.

Source : The Elec