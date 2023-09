iPhone SE 4 : nouveau design, composants récents, l’iPhone abordable d’Apple va monter en gamme

Si la rumeur dit vrai, l’iPhone SE 4 s’annonce comme le milieu de gamme idéal.

Toujours plus d’informations nous parviennent concernant l’iPhone SE 4. Pour les amateurs de smartphones d’Apple, la série Special Edition offre généralement un condensé de ce que la marque peut offrir en matière de téléphonie. Alors que la rumeur annonce qu’il va gagner en performances, avec le châssis d’un iPhone Xr et le moteur des iPhone 14, le bruit court qu’il pourrait également hériter d’un composant qui fait la joie des propriétaires des tout récents iPhone 15 : le bouton d’Action, l’une des deux nouveautés les plus importantes de l’iPhone 15 Pro Max.

À lire — Test Apple iPhone 15 Pro Max : un esprit puissant dans un corps robuste

À en croire Mac Rumors, la cuvée 2025 de l’iPhone SE 4 sera plus qu’une simple remise au goût du jour du smartphone abordable d’Apple. Les sources du site indiquent que la firme de Cupertino compte littéralement utiliser les plans de l’iPhone 14 pour la quatrième itération de l’iPhone SE. Ce dernier héritera également de design tels que l’encoche au sommet de l’écran, ainsi que d’un profil plus allongé.

Apple va remodeler l’iPhone SE 4 à l’intérieur comme à l’extérieur

Il possédera une dalle OLED similaire à celle de l’iPhone 14, et il remplacera également Touch ID par Face ID, la technologie de reconnaissance faciale maison d’Apple. Un bonheur n’arrivant jamais seul, il arborera sur sa tranche le bouton d’Action, que seuls les possesseurs d’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont le privilège d’utiliser à l’heure actuelle. Ce bouton programmable permet de passer d’un mode concentration à un autre, d’ouvrir l’appareil photo, ou encore d’allumer la lampe torche d’une simple pression.

À lire — iPhone 15 Pro Max : l’écran du flagship rate le podium de 3 points, voici son score DxOMark

En parlant d’appareil photo, même si l’information est à prendre au conditionnel, des informations préliminaires fournies à Mac Rumor laissent penser que « l’iPhone SE 4 pourrait être doté d’un appareil photo arrière de 48 mégapixels ». Une excellente nouvelle pour les amateurs de belles images. Bien évidemment, l’iPhone SE 4 différera de l’iPhone 14 au niveau de sa connectique. Apple implémente désormais l’USB-C, sous la pression de l’Union européenne.