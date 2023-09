iPhone 15 Pro Max : l’écran du flagship rate le podium de 3 points, voici son score DxOMark

DxOMark continue de mesurer les performances de l’iPhone 15 Pro Max. Le laboratoire nous a fourni les résultats obtenus sur les critères de l’affichage. Penchons-nous sur les chiffres.

Le rapport publié aujourd'hui par DxOMark est le parfait complément de notre test approfondi de l’iPhone 15 Pro Max en conditions d’utilisation réelles. Aujourd’hui, l’entreprise boulonnaise nous gratifie de nouvelles statistiques concernant l’écran et la partie audio du fleuron d’Apple.

À première vue, la partie affichage de l’iPhone 15 Pro Max est toujours aussi soignée. Une comparaison avec les scores de son prédécesseur nous révèle qu’ils sont peu ou prou identiques, surtout dans le domaine de la Lisibilité, du Tactile et de la restitution des couleurs. L’appareil utilise la même technologie « Super Retina XDR » que le cru 2022, il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les iPhone 14 Pro Max et 15 Pro Max obtiennent tous deux 149 points. S’ils partagent des qualités, ils souffrent également des mêmes défauts, cette tendance propre à Apple à sursaturer les couleurs en intérieur, notamment.

L’affichage de l’iPhone 15 Pro Max est encore une fois très bon

Cela dit, DxOMark note qu’Apple a amélioré la restitution des vidéos sur l’iPhone 15 Pro Max. Même si « les vidéos en HDR10 ont une dominante orange qui nuit au rendu des tons chair et qu’elles manquent encore de contraste dans les tons moyens, « les performances de l’appareil en matière de frame drop en lecture vidéo sont presque parfaites », malgré quelques décalages d’images observables en jeu vidéo. Par ailleurs, l’iPhone 15 Pro Max souffre d’un scintillement à faible fréquence. Dans l’ensemble donc, le flagship de Cupertino tutoie l’excellence.

Pas assez toutefois pour voler la première place du Samsung Galaxy Z Fold5, à 152 points, ou même une place sur le podium. En effet, le Honor Magic5 Pro et le Pixel Fold talonnent le smartphone pliable coréen d’un petit point. L’iPhone 15 Pro Max se classe 12e au général sur la partie audio, avec un score de 142 points. Il est « particulièrement adapté à l’écoute de musique, au visionnage de films ou aux jeux vidéo, grâce à son expérience immersive », et se montre aussi « performant pour enregistrer des concerts et des spectacles ».