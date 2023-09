Apple voudrait créer un tissu tactile pour des vêtements ou des sacs intelligents

Apple vient de déposer un brevet pour le concept d'un tissu tactile. Il pourrait être décliné sous de nombreuses formes : vêtements, sacs, housses de protection .. pour créer une gamme d'objets intelligents très variée.

Maintenant que tous les objets ou presque sont connectés, il faut se creuser la tête pour en trouver un qui n'a pas encore de version “intelligente”. Les vêtements peut-être ? C'est vrai qu'après la veste tactile de Google et Levi's, on n'a pas vu grand chose de ce côté-là. La firme de Moutain View est revenue en 2020 avec des cordons de capuche qui contrôlent un smartphone ou un ordinateur cela dit. De son côté, Apple semble vouloir creuser l'idée avec un tissu tactile.

Dans un brevet tout juste déposé auprès de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office), la marque à la pomme explique son concept de “Fabric Sensing Device”, que l'on pourrait traduire par “dispositif textile de détection”. Il s'agit d'intégrer dans un tissu un système de contrôles tactiles de nos appareils connectés. Une manière de passer outre les limites actuelles selon l'entreprise : “[…] de nombreux dispositifs […] et capteurs tactiles traditionnels sont constitués de matériaux rigides et/ou d'une feuille de substrat rigide, et peuvent donc être limités à certaines formes”.

Apple dépose un brevet pour un tissu tactile qui pourrait servir à fabriquer beaucoup d'objets

La seule illustration de mise en situation disponible sur le brevet montre une personne touchant la manche de son sweat/pull. On suppose qu'elle donne une instruction au smartphone qui se dessine dans sa poche ou au PC portable à côté d'elle. Mais l'idée d'Apple va beaucoup plus loin. “Les dispositifs et techniques décrits ici peuvent être appliqués à une variété de matériaux textiles qui peuvent être incorporés dans des produits électroniques grand public, des vêtements, des accessoires vestimentaires, des sacs à main, des articles rembourrés, des textiles ménagers et d'autres articles qui peuvent inclure un composant ou un élément textile”.

On peut donc imaginer une variante intelligente et tactile de n'importe quel objet à base de tissu. L'accoudoir du canapé qui permet de monter le son de sa TV ou de lancer un service de streaming, une housse d'ordinateur portable qui indique le pourcentage de batterie restant… Les possibilités sont nombreuses. On sait bien en revanche qu'entre le dépôt d'un brevet et l'arrivée du concept sur le marché, il y a un très grand pas qui parfois n'est même jamais franchi.