Face ID pourrait remplacer Touch ID sur tous les appareils Apple d’ici deux ans

Apple pourrait bien finir par remplacer entièrement Touch ID par FaceID sur l’ensemble de ses appareils. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, cette transition ne prendra pas plus de deux ans. Même les Macs pourraient y avoir droit, malgré quelques difficultés technologiques à surmonter.

Sur la plupart des iPhone, Face ID a désormais pris la place de Touch ID lors du déverrouillage, remplaçant entièrement le mot de passe depuis iOS 15. Considéré comme plus sûr et plus efficace par Apple, la firme semble avoir fait son choix sur ses smartphones. Pour l’iPad, la transition n’est pas encore complète, certains modèles comme les standards et Mini disposant toujours du bouton Home. D’après le journaliste Mark Gurman, le constructeur prévoit néanmoins de passer au 100 % Face ID dans peu de temps.

Plus précisément, il affirme qu’il ne faudra pas plus de 2 ans à ce dernier pour intégrer la technologie à l’ensemble de ses appareils. « Cela n’arrivera pas cette année, mais je parierai que Face ID sur les Mac arrivera dans les deux prochaines années », écrit-il dans une newsletter. « Je pense également que tous les iPhone et iPad feront leur transition vers Face ID au cours de la même période ». Un projet qui peut sembler bien ambitieux au vu des défis technologiques qu’il représente, mais pourtant pas nécessairement impossible.

Face ID sur tous les appareils Apple d’ici 2 ans ?

Pour l’heure, Touch ID reste moins coûteux que son rival, ce qui explique son intégration sur l’ensemble des produits Apple. Néanmoins, plusieurs indices évoquent la volonté d’Apple de le remplacer par Face ID. Plus tôt dans l’année, Ming-Chi Kuo a notamment déclaré la firme prépare des iPhone avec un capteur Face ID sous l’écran pour 2023.

« Finalement, une caméra embarquée dans l’écran pourrait aider à différencier les appareils d’Apple plus coûteux en supprimant l’encoche en haut de l’écran », estime Mark Gurman. « Le capteur de reconnaissance faciale donne à Apple deux fonctions centrales : la sécurité et la réalité augmentée. Touch ID, plus pratique ou pas, ne fournit que la sécurité. »

Le journaliste ne s’y trompe pas. De coutume, Apple a tendance à intégrer ses nouveautés technologies par le haut de ses gammes. Reste que l’ajout de Face ID à certains Macs s’avère bien compliqué. Si la firme est apparemment parvenue à réduire la taille de l’encoche sur l’iPhone 13 de 50 %, les écrans très fins de ses ordinateurs risquent de poser problème.