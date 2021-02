iPhone pliable : Apple lancerait le smartphone avec un stylet début 2023

Selon un nouveau rapport l'iPhone pliable débarquerait en 2023. Il proposerait dans un format proche du Galaxy Z Flip un écran jusqu'à 7,6″ et serait compatible avec un petit stylet qui pourrait ressembler au S-Pen. Des infos sur sa fiche technique et son prix apparaissent également.

A en croire les rumeurs, les prochaines années seront riches en annonces chez Apple. La firme entame à peine sa transition vers ses propres puces M1 dans les macs, et au vu des performances des modèles les moins chers, on s'attend à un milieu et haut de gamme tout simplement incroyable. Il y a également les Apple Glass, les lunettes de réalité que la firme pourrait lancer dès 2023. Sans oublier l'Apple Car, le projet de voiture autonome de la firme.

Apple prépare aussi quelque chose de neuf dans les iPhone : l'iPhone à écran pliable. De ce que nous comprenons, à ce stade, il ne s'agit pas de lancer une gamme exclusivement pliable, mais de proposer le format comme un choix supplémentaire. A en croire le cabinet d'analystes Omdia, Apple devrait lancer le produit à l'horizon 2023. Celui-ci devrait bénéficier de l'expérience acquise depuis le lancement des premiers smartphones pliables.

iPhone pliable : Apple aurait tiré des leçons des erreurs de Samsung

On s'attend à ce que Apple améliore tout, de la charnière, à la résistance à la poussière, en passant par le pli disgracieux qui apparaît sur les écrans pliables actuels comme celui du Galaxy Z Flip. L'écran du smartphone devrait avoir une taille comprise entre 7,3 et 7,6″ et devrait prendre en charge un stylet, un peu à la manière du S-Pen des smartphones Samsung les plus premium. L'appareil devrait être très compact une fois replié.

Pour plus de résistance, l'écran serait recouvert d'une variante du Ceramic Shield qui protège l'écran des iPhone 12. Il s'agirait d'une sorte de verre UTG céramique à la résistance renforcée par un procédé chimique. La charnière, elle, devrait se dissimuler à l'intérieur du châssis au lieu de rester à l'extérieur comme sur les smartphones Samsung pliables actuels pour augmenter sa résistance à la poussière.

En outre, Omdia croit avoir des infos sur ce que sera sa fiche technique et son prix. Le smartphone au positionnement ultra-premium embarquerait jusqu'à 8 Go de RAM et 1 To de mémoire interne. Son prix serait fixé autour de 1500 dollars, ce qui, si cela se confirme, resterait compétitif avec les appareils du même type disponibles sur le marché.

