Tesla : l’application iPhone devient plus facile à utiliser grâce aux Raccourcis d’Apple

Bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules Tesla qui utilisent également des iPhone, le constructeur automobile vient de prendre en charge l’une des meilleures fonctionnalités d’iOS sur son application : les Raccourcis.

L’application de Tesla sur iPhone vient de recevoir une nouvelle mise à jour, qui porte le numéro 4.24.0, et avec elle, une nouvelle fonctionnalité très pratique. En effet, celle-ci prend désormais en charge les Raccourcis d’Apple. « Accédez aux commandes et à la climatisation de votre véhicule à partir de l'application Apple Shortcuts », annonce Tesla dans les notes de la mise à jour.

Si vous ne connaissez pas l’application Raccourcis, celle-ci permet de rationaliser vos habitudes et vous permettre de gagner quelques précieuses secondes sur des tâches répétitives. Un raccourci est simplement un moyen d'effectuer une action dans vos applications d'une simple pression ou d'un mot à Siri. L'application Raccourcis est arrivée avec iOS 12 en 2018. Elle s'est développée à partir d'un outil d'automatisation pour les iPhone appelé Workflow qu'Apple avait acquis l'année précédente.

Tesla adopte l’une des meilleures fonctionnalités d’Apple sur son application

Désormais, il vous est possible d’invoquer Siri et de prononcer le nom de l’automatisation que vous souhaitez. D’ailleurs, Apple ne vous oblige plus à dire « Dis Siri » pour demander de l’aide à l’assistant, puisqu’un simple « Siri » suffit.

Contrairement aux commandes classiques qui peuvent être comprises par Siri, vous devrez cette fois-ci énoncer mot à mot le nom de l’automatisation pour que cela fonctionne, et donc les apprendre par cœur.

Voici la liste complète des automatisations proposées, dévoilée par Not a Tesla App :

Bioweapon Defense Mode

Camp Mode

Defrost

Dog Mode

Precondition Vehicle

Set Seat Heater (seat position and heat level)

Set Temperature (choose climate temperature)

Vent Windows

Set Media Volume

Emissions Test

Close All Windows

Flash Lights

Honk Horn

Lock/Unlock

Open Frunk

Open/Close Charge Port

Open/Close Door (Model X)

Open/Close Rear Trunk

Sentry Mode

Set Charge Limit

Start/Stop Charging

En plus de demander à Siri de faire toutes ces actions pour vous, il vous est même désormais possible d’utiliser les Widgets Shortcuts pour activer les tâches sans à avoir à ouvrir l’application Tesla sur votre iPhone. Auparavant, pour réaliser les mêmes actions, vous deviez obligatoirement passer par des applications tierces tierces telles que Tessie. Cette nouvelle mise à jour va donc grandement simplifier l’utilisation de votre Tesla, à condition que vous utilisiez aussi un iPhone.