Google Messages utilise enfin les RCS par défaut pour des conversations chiffrées de bout en bout

Google a annoncé qu'à partir de cette semaine, toutes les conversations RCS dans Google Messages, y compris les discussions de groupe (lancées en version bêta au début de l'année), sont désormais chiffrées de bout en bout.

Cela fait maintenant plusieurs années que Google a mis en avant RCS, la nouvelle norme d'envoi de SMS destinée à remplacer les SMS et les MMS. L'adoption de la norme par les principaux acteurs a été le plus grand obstacle, Apple étant célèbre pour sa résistance malgré la pression exercée par Google. Heureusement, cela pourrait peut-être changer au cours des prochains mois grâce à la nouvelle loi Digital Market Act européenne, qui forcera les entreprises à créer une cohésion avec les différents services de messagerie.

Pour aller encore plus loin, Google a annoncé rendre son application Messages by Google plus sûre grâce à des améliorations apportées à RCS. L'entreprise indique qu'elle fera désormais de RCS la norme par défaut pour les utilisateurs de l'application Messages, qu'ils soient nouveaux ou anciens. En outre, le chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe est maintenant entièrement déployé pour tous les utilisateurs de RCS.

Google va améliorer la sécurité de vos conversations avec les RCS

Avec le déploiement général de ses RCS, Google fait ce grand pas pour “s'assurer qu'un plus grand nombre de personnes bénéficient de cette sécurité accrue”. En effet, Google garantit aux utilisateurs que leurs conversations restent entre eux et l'autre partie ou plusieurs parties, c’est-à-dire que même l’entreprise ne peut pas y avoir accès. Le chiffrement E2E pour les conversations 1:1 a été lancé en juin 2021, tandis que les tests pour les groupes E2EE ont commencé en janvier.

Notez que les RCS resteront désactivés si vous les avez précédemment désactivés, mais les utilisateurs auront la possibilité de les désactiver à tout moment dans le menu Messages > RCS chats.

Google se rapproche de certaines des meilleures applications de messagerie pour Android en rendant la norme RCS de plus en plus omniprésente. RCS propose des accusés de réception, des pièces jointes plus volumineuses, des indicateurs de frappe, des réactions natives, mais surtout une sécurité améliorée.